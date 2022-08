Il Paradiso delle signore sta per tornare in onda su Rai 1. Dopo una lunga estate di stop, l'appuntamento con la soap opera che vede protagonisti Roberto Farnesi, Vanessa Gravina e Alessandro Tersigni tornerà in video, prima con un ciclo di brevi repliche e poi con le nuove puntate in prima visione assoluta.

Tuttavia, il ritorno in video della soap opera italiana ambientata nel celebre grande magazzino milanese, determinerà la cancellazione di Sei Sorelle dalla fascia del daytime pomeridiano di Rai 1.

Ecco quando ritorna Il Paradiso delle signore su Rai 1

Nel dettaglio, stando a quanto apprende Blasting News, il prossimo 5 settembre tornerà ufficialmente in onda Il Paradiso delle signore nella fascia del daytime pomeridiano.

Per una settimana e quindi fino al 9 settembre 2022, saranno trasmesse le repliche delle ultime cinque puntate della passata stagione di enorme successo, seguita da una media di oltre due milioni di fedelissimi spettatori con picchi che hanno toccato anche il 22% di share in daytime.

In questo modo, quindi, gli affezionati spettatori della soap opera potranno fare questo "tuffo nel passato" e rivivere le emozioni del gran finale della sesta stagione, in attesa poi di vedere in onda i nuovi appuntamenti che andranno a comporre la stagione 2022/2023 della soap.

La data di inizio delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore su Rai 1

L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7, in prima visione assoluta, riprenderà ufficialmente lunedì 12 settembre, come sempre nella fascia oraria che va dalle 15:55 alle 16:40 circa.

Le nuove puntate della soap opera si preannunciano dense di sorprese e colpi di scena: le anticipazioni rivelano che, al centro dell'attenzione ci saranno le vicende di Vittorio Conti, costretto a doversi confrontare con l'arrivo della contessa Adelaide come nuova co-proprietaria del grande magazzino.

Una nuova alleanza che non sarà per niente facile, dato che Adelaide avrà come obiettivo quello di riuscire a liberarsi di Flora Ravasi, la stilista fidanzata con Umberto Guarnieri, che considera una nemica a tutti gli effetti e che intende eliminare dal grande magazzino.

Sei Sorelle cancellata su Rai 1 per il ritorno de Il Paradiso delle signore

Insomma, un capitolo che si preannuncia particolarmente scoppiettante e che sicuramente non deluderà le aspettative del pubblico.

Di conseguenza, con il ritorno in tv de Il Paradiso delle signore su Rai 1 a partire dal 5 settembre 2022, non ci sarà più spazio per la messa in onda di Sei sorelle nella fascia pomeridiana.

La soap spagnola incentrata sulle sorelle Silva sarà cancellata dal daytime feriale, ma verrà trasmessa solo su Rai Premium in prime time.