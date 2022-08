Fra meno di una settimana tornerà in onda Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai Tre. Gli autori di Upas, in concomitanza con la pausa estiva prevista dal 15 al 26 agosto, hanno deciso di ricorrere alla tecnica narrative del cliffhanger, lasciando i telespettatori con il fiato sospeso. La storyline di Valsano, difatti, è tutt'altro che conclusa, e quest'ultimo ha dimostrato di essere pronto a fare del male alla famiglia di Nicotera.

La puntata di Upas del 12 agosto si è conclusa con Lello, in preda alla follia, mentre spara tre colpi di pistola contro Viola e Susanna.

Tuttavia non è stato mostrato chi delle due possa essere stata colpita. Anticipazioni ufficiali a riguardo non ne sono state rilasciate, la sensazione, però, è che la vittima possa essere la futura consorte di Niko.

Upas, telespettatori con il fiato sospeso

Nel corso della puntata di Upas del 12 agosto, gli autori si sono dilettati a disseminare indizi che non lasciavano presagire nulla di buona. Già da diverso tempo l'attrice Ilenia Lazzarin, volto di Viola Bruni aveva preannunciato che ben presto si sarebbe assistito ad un colpo di scena clamoroso. In occasione del'episodio conclusivo della stagione 26, si è verificato un evento drammatico che potrebbe sconvolgere le trame future di Upas. Valsano ha deciso di colpire duramente la famiglia del magistrato, nonostante ormai non goda più dell'appoggio dei suoi affiliati.

Il giovane camorrista ha seguito la figlia di Ornella passo passo, raggiungendola sino in Procura, dove la donna si era recata per incontrare il marito. Ad un certo punto è sopraggiunta Susanna, la quale, essendo tirocinante di un collega di Nicotera, si stava recando sul luogo di lavoro. Le due giovani stavno camminando l'una al fianco dell'altra, quando Valsano si è avvicinato per sparare diversi colpi.

Tuttavia non sono state mostrate le conseguenze del gesto di Lello, lasciando il dubbio su chi possa aver colpito il killer.

Upas: la giovane Picardi potrebbe essere in pericolo

Dunque Valsano ha sparato contro le due donne, anche se non si sa chi delle due possa aver avuto la peggio. Tuttavia, la sensazione potrebbe portare a pensare che sia Susanna colei che potrebbe pagare il prezzo più alto.

Da sottolineare che anticipazioni ufficiali a riguardo non ce ne sono, anche se si sa per certo che nel corso delle puntate di settembre Viola, Eugenio ed Antonio staranno bene. Dunque, appurato ciò, a questo punto sembrerebbe improbabile che la giovane Bruni possa essere stata ferita gravemente.

I fan di Upas ricordano sicuramente che Susanna appena un anno fa è stata vittima di una brutale aggressione da parte di un incel, ed è stata diversi mesi in coma. Dunque sembrerebbe un po' ripetitivo coinvolgere nuovamente la stessa persona dopo non tanto tempo in una trama di ferimento grave. A questo punto verrebbe da pensare che la ragazza, dopo aver ricevuto il colpo di arma da fuoco da Valsano, possa purtroppo morire, uscendo di scena definitivamente. Del resto la stessa Lazzarin ha parlato di colpo di scena clamorosa, dunque un ferimento lieve di una delle due sembrerebbe leggermente limitativo, e si ci aspetterebbe qualcosa di più drammatico.