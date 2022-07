Cambio programmazione in casa Rai a partire da settembre 2022. Le novità del palinsesto riguarderanno in primis la fascia del pomeriggio, dove ci sarà spazio per il ritorno de Il Paradiso delle Signore 7.

La soap opera, ormai diventata un fiore all'occhiello del palinsesto della rete ammiraglia Rai, tornerà in onda nella consueta fascia oraria, prendendo così il posto dell'altra soap Sei Sorelle, che ha debuttato questa estate in prima visione assoluta.

Il ritorno de Il Paradiso delle signore 7: cambio programmazione Rai settembre

Nel dettaglio le anticipazioni sui palinsesti Rai rivelano che da lunedì 12 settembre è previsto un cambio programmazione che interesserà la fascia del primo pomeriggio.

Le novità avranno a che fare con il ritorno de Il Paradiso delle signore 7, la soap con protagonisti Roberto Farnesi e Vanessa Gravina, di cui sono attualmente in fase di preparazione i nuovi episodi.

Dal 12 settembre le porte del grande magazzino più famoso del piccolo schermo torneranno ad aprirsi e di conseguenza la soap prenderà il posto di Sei sorelle.

Con il ritorno de Il Paradiso delle signore 7, nella fascia oraria che va dalle 15:55 alle 16:45 circa, non ci sarà più spazio per la messa in onda di Sei Sorelle in daytime.

Sei Sorelle sostituita da settembre: cambio programmazione Rai

La soap che racconta le vicende delle sorelle Silva non troverà più spazio nel palinsesto feriale della rete ammiraglia Rai e a quel punto bisognerà capire quale sarà la programmazione che le verrà riservata dalla Rai.

Al momento, infatti, i vertici della tv di Stato non si sono ancora espressi sul futuro e sul destino di questa soap che dal punto di vista auditel non sta ottenendo buoni risultati d'ascolto.

Se l'obiettivo della Rai era quello di trovare la "sostituta estiva" de Il Paradiso delle signore, va detto che l'esperimento non è affatto riuscito.

In questi mesi di messa in onda quotidiana la soap Sei Sorelle si è stabilizzata su una media che oscilla tra i 900mila e il milione di spettatori, con uno share che si ferma al 10-11% lontano dal 18-20% registrato ogni giorno dalla soap italiana.

Quali fiction vedremo in onda nella nuova programmazione di Rai 1

Le anticipazioni sui palinsesti Rai di settembre rivelano che in prime time ci sarà spazio per il ritorno di diverse fiction amatissime dal pubblico.

Una di queste è Mina Settembre, la serie che vede protagonista Serena Rossi nei panni dell'assistente sociale Gelsomina, la quale si ritroverà a fare una scelta importante in amore, divisa tra Claudio e Domenico.

Tra i debutti della nuova stagione autunnale, inoltre, va segnalato anche Sopravvissuti, la fiction con protagonista Lino Guanciale.

Tale e Quale Show confermato nella programmazione Rai di settembre

Per quanto riguarda gli show che torneranno in onda da settembre nella fascia serale di Rai 1, va segnalato il ritorno di Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti, confermatissimo per una nuova edizione.

Tra i concorrenti che si metteranno in gioco questa volta spiccano i nomi di Rosalinda Cannavò e Valeria Marini, entrambe ex concorrenti del Grande Fratello Vip, che pure quest'anno sfiderà lo show di Carlo Conti.

Milly Carlucci, invece, sarà al timone di una rinnovata edizione di Ballando con le stelle, di cui però al momento non si conoscono ancora i nomi dei concorrenti. Confermata, invece, la giuria dello show capitanata da Selvaggia Lucarelli.