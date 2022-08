Nella serata di venerdì 5 agosto, Giusy Buscemi ha annunciato sul suo profilo Instagram di essere diventata mamma per la terza volta. Dopo avere terminato tutti gli esami universitari, l'interprete di Teresa de Il Paradiso delle Signore ha dato alla luce Elia Maria. La psicologa di Doc - Nelle tue mani ha condiviso la sua felicità con i follower, pubblicando qualche scatto del figlio.

Il Paradiso delle signore, l'attrice di Teresa ha dato alla luce Elia: le parole di Giusy Buscemi

Giusy Buscemi condivide spesso sui social frammenti della sua vita privata.

Nella serata del 5 agosto, l'attrice de Il Paradiso delle signore ha rivelato sul suo account Instagram di essere diventata mamma del piccolo Elia. A tal proposito, l'interprete di Teresa Iorio ha rivelato di avere partorito a fine luglio, dichiarando: ''Con grande gioia vi annunciamo che il 31 luglio, alle 23 è venuto alla luce Elia Maria Michelini''. Giusy ha anche condiviso sui social alcuni scatti del bambino appena nato e momenti in cui era insieme a suo marito e ai tre figli.

Il Paradiso delle signore: la felicità di Giusy Buscemi per la nascita di Elia

Giusy Buscemi non è riuscita a trattenere la felicità per la nascita del piccolo Elia. In particolar modo, l'attrice de Il Paradiso delle signore ha rivelato: ''Che dono immenso la vita!

E quante emozioni''. Inoltre, l'interprete della psicologa di Doc - Nelle tue mani ha informato i suoi follower di Instagram che anche gli altri suoi due figli sono molto contenti per la nascita del fratellino. L'interprete di Teresa Iorio, inoltre, ha detto di essere pronta per affrontare, nuovamente, le notti in bianco per i pianti del piccolo.

Giusy Buscemi: da Il Paradiso delle signore a Doc - Nelle tue mani

La carriera di Giusy Buscemi è iniziata nel 2012, vincendo Miss Italia. In seguito, la regina di bellezza è riuscita ad affermarsi come attrice, prendendo parte ad alcune fiction di Rai 1, fra cui Don Matteo e A un passo dal cielo. Buscemi, inoltre, è stata protagonista delle prime due stagioni de Il Paradiso delle signore, dove ha interpretato il ruolo di Teresa Iorio.

Recentemente, l'attrice ha preso parte a Doc - Nelle tue mani, interpretando il ruolo di psicologa nell'ospedale milanese. Nel frattempo, oltre ad essere mamma di tre bambini e a dividersi fra la carriera cinematografica e il ruolo di mamma, Giusy non ha accantonato il suo desiderio di laurearsi. Infatti, pochi giorni prima del parto, Buscemi ha informato i suoi follower su Instagram, di avere terminato gli esami all'università, aggiungendo: ''Della tesi me ne occuperò un po’ più in là, prima bisognerà far nascere una nuova creatura''.