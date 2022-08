Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai 3. Le anticipazioni relative alla puntata prevista per giovedì 11 agosto svelano nuovi colpi di scena.

Roberto Ferri proporrà a Marina di andare a vivere da lui. La donna accetterà, anche se sembrerà turbata da un'infondata paura di perdere nuovamente l'uomo. Intanto Franco verrà a conoscenza della modalità in cui Nunzio vuole procurarsi il denaro per rintracciare Chiara.

Silvia e Giancarlo organizzeranno la loro vacanza insieme. Tuttavia i due innamorati si imbatteranno, non senza imbarazzo, in Michele.

Upas, spoiler dell'11 agosto: Roberto e Marina verso la convivenza

Nel corso della puntata di Upas prevista per l'11 agosto sarà dato spazio alle vicende che vedono protagonista la coppia formata da Marina e Roberto. Quest'ultimo, dopo la partenza di Lara, penserà di proporre alla compagna di trasferirsi da lui. La donna, nonostante accetti, non riuscirà a viversi al meglio questa bella novità.

Marina, infatti, sarà turbata da numerose paure riguardo la sua storia d'amore con Ferri. I due, essendosi lasciati e presi più volte, potrebbero nuovamente trovarsi a vivere momenti di difficoltà. La signora Giordano, essendo consapevole di questo notevole dettaglio, temerà che qualcuno o qualcosa possa nuovamente separarli.

Un posto al sole, anticipazioni 11/8: Franco apprende il segreto di Nunzio

Nella puntata di Upas in onda giovedì 11 agosto si parlerà anche di Nunzio. Quest'ultimo, deciso a rintracciare Chiara, potrebbe mettersi nei guai per trovare i soldi per pagare l'investigatore.

Il giovane, difatti, per racimolare quanto più denaro possibile, farà ricorso ad un suo talento, piuttosto pericoloso.

Cammarota tornerà ai tavoli da gioco imbattendosi in una sua vecchia conoscenza, la quale non gli renderà la vita facile. LlFranco capirà che suo figlio vuole guadagnarsi i soldi in un modo discutibile, e potrebbe, dunque, correre ai ripari, cercando di dissuaderlo.

Upas, episodio 11 agosto: Michele vede Giancarlo e Silvia insieme

Nella puntata di Upas di giovedì 11 agosto ritroviamo Silvia e Giancarlo, quest'ultimo, assente da diverso tempo dalle scene della soap.

Todisco, ritornato da Bari, sembrerà pronto a partire per la prima vacanza in compagnia di Silvia. La coppia, tuttavia, finirà per imbattersi in Michele. Dinanzi alla consapevolezza che i due sono felice insieme, Michele non riuscirà a non provare un minimo di tristezza.

Todisco e Graziani, al contempo, non riusciranno a nascondere il proprio imbarazzo al cospetto di Saviani.