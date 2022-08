La settima stagione de Il Paradiso delle signore sta per tornare in televisione e la prima puntata verrà trasmessa sul piccolo schermo nel pomeriggio di lunedì 12 settembre. Durante la presentazione ufficiale per la stampa dei nuovi episodi, gli attori della fiction Rai hanno rilasciato interviste ai giornalisti presenti negli studi Videa. A tal proposito, Massimo Poggio, che presta il volto a Ezio, ha spiegato qualche dettaglio in più sul suo personaggio e sul rapporto che lo lega a Gloria Moreau e Veronica Zanatta. In particolar modo, l'attore ha rivelato che a casa Colombo potrebbe esplodere una bomba ogni cinque minuti.

Il Paradiso delle signore 7, anticipazioni: Ezio Colombo è sereno

Ezio Colombo ha vissuto momenti di alti e bassi nella sesta stagione de Il Paradiso delle Signore e l'arrivo di Gloria a Milano ha riaperto vecchie ferite. Il direttore commerciale, negli ultimi anni, si era rassegnato di avere perso la moglie e aveva voltato pagina con Veronica Zanatta. Purtroppo, però, nel finale di stagione, andato in onda venerdì 29 aprile, la capocommessa ha rivelato alle forze dell'ordine la sua identità ed è quindi, tornata ad essere, la signora Colombo. Massimo Poggio, che interpreta il papà della giornalista, ha raccontato cosa accadrà al suo personaggio all'inizio delle nuove puntate della fiction, che verranno trasmesse sul piccolo schermo a settembre.

A tal proposito, l'attore ha rivelato qualche dettaglio in più su Ezio: ''All'inizio della stagione sarà sereno, felice, fiducioso nel futuro''. Poggio, inoltre, ha aggiunto: ''A casa Colombo nulla è come sembra e potrebbe esplodere una bomba atomica ogni cinque minuti''.

Il Paradiso delle signore 7, nuove puntate: Ezio Colombo è positivo

Nonostante le vicende personali e sentimentali che hanno portato il suo personaggio ad attraversare momenti di alti e bassi, Massimo Poggio ha rivelato che il suo personaggio non si perderà d'animo. L'interprete di Ezio Colombo ha aggiunto che il marito di Gloria sarà positivo, affermando: ''Sarà pieno di buoni propositi''.

L'attore de Il Paradiso delle signore, inoltre, ha parlato del rapporto fra i genitori di Stefania, che non si vedevano da quindici anni, dichiarando che il suo personaggio ha dovuto badare alla figlia, fino a quando non ha incontrato Veronica Zanatta, con cui si è fidanzato.

Il Paradiso delle signore 7, trame nuovi episodi: Ezio Colombo è sposato con Gloria

Al momento, non è ancora chiaro cosa accadrà nella vita privata di Ezio Colombo. A tal proposito, infatti, è possibile solo fare supposizioni su quello che verrà trasmesso nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore. La fiction di Rai 1 è ambientata nel 1963, quando, in Italia, non era ancora in vigore la legge sul divorzio. Pertanto, dopo che l'identità della capocommessa è stata rivelata, Gloria è tornata ad essere legalmente la moglie di Ezio.

Sembrerebbe, pertanto, che la storia d'amore fra Veronica e il direttore commerciale non possa riuscire ad avere un futuro alla luce del sole. Non resta che attendere le nuove puntate della soap opera per scoprire se ci sarà un ritorno di fiamma per i coniugi Colombo.