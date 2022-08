Le riprese delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore sono iniziate lunedì 30 maggio e c’è grande attesa per scoprire come sono proseguite le vicende della famiglia Colombo. Nei nuovi episodi, che verranno trasmessi sul piccolo schermo da lunedì 12 settembre, Moreau verrà ammanettata al Circolo e finirà dietro le sbarre, scortata dalle forze dell’ordine. Ezio, invece, andrà a trovare Gloria in carcere.

Il Paradiso delle signore, trame nuove puntate: Gloria viene ammanettata al Circolo

Nell’ultimo episodio della sesta stagione de Il Paradiso delle signore, andato in onda nel pomeriggio di venerdì 29 aprile, Gloria era andata a costituirsi, rivelando la sua vera identità alle forze dell’ordine.

La capocommessa aveva preso la sofferta decisione per liberare sua figlia Stefania dal ricatto di Gemma. Nelle ultime ore sono trapelate in rete alcune immagini relative alle nuove puntate della fiction di Rai 1. In uno degli scatti sul set della soap opera pomeridiana, è possibile scorgere Moreau al Circolo mentre è ammanettata e scortata da due uomini in divisa. Al momento, però, non è chiaro come mai la moglie di Ezio sia stata arrestata nel locale milanese.

Il Paradiso delle signore, nuovi episodi: Ezio incontra Gloria in carcere

Nel frattempo, sono emersi ulteriori dettagli su quello che accadrà nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore. In particolar modo, i familiari di Gloria non staranno con le mani in mano.

Infatti, se da un lato Stefania si batterà per salvare sua mamma e renderla libera, dall’altro lato, Ezio non smetterà di stare accanto a sua moglie. Nelle ultime ore, infatti, è trapelata anche una fotografia del signor Colombo, mentre è nel parlatorio del carcere. Il direttore commerciale, pertanto, si recherà a parlare con la sua consorte.

Al momento, però, non sono emerse ulteriori indicazioni sulle parole che Ezio riserverà a Gloria ma, viste le precedenti puntate, è ipotizzabile che anche Colombo, come sua figlia, tenterà di fare uscire Moreau di prigione.

Il Paradiso delle signore, prossime puntate: Gemma in convento dopo la confessione di Gloria

Nel frattempo, durante la presentazione della settima stagione de Il Paradiso delle signore, sono state rivelate alcune indiscrezioni su quanto accadrà nelle nuove puntate, che andranno in onda a partire dal 12 settembre.

A tal proposito, nell'estate del 1963, Veronica, viste le cattive azioni commesse da sua figlia ai danni di Stefania e Gloria, ha preferito mandare la cavallerizza in convento. Pertanto, nelle prossime puntate, la giovane Zanatta potrebbe essere cambiata caratterialmente e avere deposto l’ascia di guerra nei confronti della giornalista e di sua mamma. Nei nuovi episodi, inoltre, andrà chiarito cosa accadrà ad Ezio, ora che l’identità di sua moglie è stata svelata. Il direttore commerciale, infatti, è legalmente sposato con Moreau e, quindi, è ipotizzabile che la sua relazione con Veronica termini.