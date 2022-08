Dopo aver terminato le vacanze al mare, Ilary Blasi si è spostata sulle Dolomiti. Le sue vacanze sono iniziate il giorno dopo l'annuncio della fine della sua storia d'amore, quasi ventennale, con Francesco Totti. L'ex letterina, onde evitare una bufera mediatica, ha deciso di partire con i figli per la Tanzania. Al ritorno dall'Africa Ilary si è fermata qualche giorno nella villa a Sabaudia dove, stando ai Gossip, avrebbe consegnato all'ex marito le chiavi di casa. Totti infatti, secondo alcune indiscrezioni, dovrebbe restare lì fino a Ferragosto con i figli Isabel, Chanel e Cristian.

Ilary Blasi posta nuove foto sui social network

Nei giorni scorsi Ilary Blasi è andata presso il lago di Braies, dall'incantevole colore smeraldo, in Trentino Alto Adige. Indossa ogni giorno nuovi abiti alla moda. La prima foto a catturare l'attenzione dei follower la ritrae in pantaloncini, canotta bianca con sopra una camicia a quadri e un paio di scarponcini sportivi. Un vestiario perfetto per passeggiare, a quota 1.496 metri, in un'estate dal caldo torrido come quella di quest'anno.

Ilary Blasi ha iniziato la sua prima vacanza da single aumentando la sua presenza su Instagram. I suoi fan hanno molto gradito questo cambiamento che, a quanto pare, sia stato fortemente motivato dagli amici della showgirl.

In particolare i follower hanno apprezzato che la 41enne non abbia mostrato la propria sofferenza sui social. Piuttosto, come si può notare dalle immagini postate, si è mostrata come una donna determinata a prendere il pieno controllo della sua vita.

Non sarebbe affatto un caso che Ilary, come sempre, voglia dimostrare di essere una persona forte, completamente indipendente.

I gossip sulla storia tra Francesco Totti e Noemi Bocchi

La serenità di Ilary Blasi però rischia di essere turbata da nuovi gossip riguardanti il suo ex marito. Secondo alcune indiscrezioni pare che la nuova fiamma di Francesco Totti, Noemi Bocchi, abbia preso in affitto un alloggio, proprio vicino all'ex capitano della Roma, al Circeo.

Alcuni fotografi hanno avvistato la donna mentre prendeva il sole con la pelle cosparsa di crema abbronzante, su un lettino. Subito dopo, rivelano alcune voci indiscrete, ha abbandonato la sua sdraio per andare sullo yacht dove, qualcuno ipotizza, ci potesse essere Totti ad attenderla.

Inoltre, secondo nuovi pettegolezzi, si sospetta che la relazione tra l'ex capitano della Roma e Noemi sia giunta a uno stadio più avanzato. Qualcuno infatti sospetta che la giovane sia in dolce attesa ma questa, per il momento, resta solo una supposizione in attesa di conferma da parte dei diretti interessati.

Chi è Ilary Blasi?

Ilary Blasi nasce il 28 aprile 1981 a Roma. Nel 1984, all'età di 3 anni, viene scelta per girare la pubblicità dell'Olio Cuore.

Due anni più tardi debutta sul grande schermo, in un piccolo ruolo, nel film di Franco Amurri intitolato Da grande. Nel 1998 è stata una delle concorrenti, con la fascia miss cinema Lazio, di Miss Italia. Nel 1999 è stata inserita nel cast di Scherzi a parte. Dopo due anni di casting finiti con esito negativo Ilary viene presa, per gli anni 2001/2002 e per il 2002/2003, come letterina al quiz Passaparola di Gerry Scotti. Ilary Blasi ha un curriculum ricco di esperienze anche come conduttrice tra le ultime, risalenti al 2021, ci sono la conduzione del reality L'isola dei famosi e quella della trasmissione Star in the Star.