La dama velata 2 tornerà in onda su Rai 1 con le nuove puntate inedite? I numerosi fan e appassionati della fiction con Lino Guanciale e Miriam Leone, in queste ultime settimane, stanno avendo la possibilità di rivedere in onda gli episodi della serie trasmessa un po' di anni fa in prima visione assoluta.

Un giovane Lino Guanciale si affacciava nel panorama delle serie televisive Rai con questa fiction in costume che, fin dal primo momento, aveva intercettato il gusto del pubblico, ottenendo ottimi risultati dal punto di vista auditel.

Grande successo per La dama velata con Lino Guanciale

Nel dettaglio, l'appuntamento con La dama velata è stato uno dei più seguiti tra le varie fiction Rai dell'ultimo decennio, con una media che aveva superato la soglia dei cinque milioni di spettatori.

Da un po' di settimane i vertici della tv di Stato hanno scelto di riproporre nuovamente le puntate della prima stagione nel prime time domenicale estivo.

Un ritorno in onda che, dal responso auditel di queste prime puntate, ha entusiasmato il pubblico di Rai 1. dato che gli ascolti sono estremamente positivi.

Ci saranno le nuove puntate de La dama velata 2 su Rai 1?

In un periodo in cui si assiste al crollo ascolti durante il mese più caldo dell'anno e dedito principalmente alle vacanze estive, ecco che La dama velata ha saputo intercettare il gradimento di oltre due milioni fissi di spettatori a settimana, con uno share che arriva al 16% in prime time.

Dati auditel che hanno permesso alla rete ammiraglia Rai di vincere la gara ascolti del prime time domenicale, battendo i film trasmessi in prima visione su Canale 5.

Insomma, l'ennesima conferma del successo per questa fiction con Lino Guanciale che, anche a distanza di anni, ha saputo riconquistare il pubblico di Rai 1.

Proprio la riproposizione delle vecchie puntate de La dama velata, hanno fatto sperare i fan in un ritorno in onda con le nuove puntate della seconda stagione.

Il retroscena sul destino de La dama velata 2

Ma sarà davvero così? La fiction, dopo il successo che sta ottenendo anche in replica, sarà riproposta con la seconda stagione?

I retroscena sul futuro de La dama velata 2 rivelano che questa ipotesi non è stata presa al vaglio dai vertici della tv di Stato.

La serie, infatti, non tornerà in onda con le nuove puntate nel corso della prossima stagione televisiva: non compare, infatti, nel piano fiction dell'annata 2022/2023, dato che sia Lino Guanciale che Miriam Leone sono impegnatissimi su altri progetti che li vedranno protagonisti.

Di conseguenza la fiction risulta cancellata dalla programmazione di Rai 1, dopo che nel corso degli anni si è scelto anche di puntare meno sulle serie in costume per incentivare la realizzazione di prodotti maggiormente contemporanei.