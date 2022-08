Il Paradiso delle signore 7 torna in onda da settembre e, i retroscena delle nuove puntate trasmesse nel 2022 su Rai 1, rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese e colpi di scena per i vari protagonisti della soap opera.

Occhi puntati in primis su Vittorio Conti che, dopo l'uscita di scena di Umberto Guarnieri dalla guida del negozio, si ritroverà a doversi confrontare con due nuove socie. Trattasi della contessa Adelaide e della new entry Matilde Frigerio in Sant'Erasmo, che darà filo da torcere a Conti.

Retroscena Il Paradiso delle signore nuove puntate: Matilde usata da Adelaide

Nel dettaglio, a svelare i primi retroscena su quello che succederà nel corso de Il Paradiso delle Signore 7 di questa stagione 2022/2023 è stata l'attrice Chiara Baschetti che, in una recente intervista, ha ammesso che la sua Matilde si ritroverà sul piede di guerra con Vittorio.

In particolar modo, Matilde arriverà a Milano e riuscirà a conquistare la fiducia di Adelaide, la quale la vorrà come nuova socia adesso che è entrata a far parte anche lei del grande magazzino.

Tuttavia, come svelato dall'attrice Chiara Baschetti, lo scopo di Adelaide sarà solo quello di usare Matilde, dato che l'obiettivo primario della contessa è quello di vendicarsi del suo storico amore, Umberto Guarnieri, reo di averla lasciata per intraprendere una nuova storia d'amore con la giovane Flora Ravasi.

Vittorio e Matilde ai ferri corti: retroscena Il Paradiso delle signore 7

Eppure, il modo di fare della contessa finirà ben presto per creare delle tensioni con la stessa Matilde, una donna leale e corretta, la quale non accetterà i "giochetti sporchi" della contessa.

"All'inizio si scontrerà con Adelaide e lo farà anche con Vittorio, ma poi cambieranno le carte in tavola", ha dichiarato l'attrice di Matilde in una recente intervista parlando delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 in onda da settembre in poi su Rai 1.

Insomma tra Matilde e Vittorio, almeno nel corso delle prime puntate di questo 2022 della soap opera, non sarà tutto "rose e fiori" e i due si ritroveranno anche in guerra sul lavoro.

Tra Matilde e Vittorio potrebbe sbocciare l'amore ne Il Paradiso delle signore 7

Tuttavia, tenendo conto che nel corso della settima stagione arriverà anche un nuovo amore per Vittorio Conti, non si esclude che ne Il Paradiso delle signore 7 possa essere proprio Matilde la donna con la quale l'imprenditore riuscirà a voltare pagina definitivamente.

Tra i due, quindi, potrebbe sbocciare l'amore, complice anche il fatto che i due, per motivi di lavoro, si ritroveranno a trascorrere molto tempo assieme e questa situazione potrebbe portare ad un divampare della passione.