Chi torna nel cast di Uomini e donne 2022/2023 e chi rischia di essere fuori dal programma? Mancano ormai pochissime settimane alle prime registrazioni della nuova edizione del talk show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi, da sempre leader indiscusso della fascia oraria pomeridiana.

Anche quest'anno il programma tornerà a puntare sulle vicende dei protagonisti del trono over e su quelle dei nuovi tronisti, che si metteranno in gioco per cercare la loro anima gemella. Come ogni anno ci saranno dei cambiamenti nel cast dello show, così come delle new entry.

La nipote di Gemma sul trono? I retroscena su Uomini e donne

Nel dettaglio, l'appuntamento pomeridiano con Uomini e donne riparte su Canale 5 lunedì 19 settembre. È questa la data in cui la soap Terra Amara tornerà a cedere spazio al talk show dei sentimenti di Maria De Filippi, il quale andrà avanti per tutta la durata della stagione televisiva 2022/2023, fino a giugno.

I retroscena su quello che sarà il cast della prossima edizione non mancano: per il trono classico, ad esempio, pare che possa arrivare un giovanissimo ragazzo di soli 19 anni, originario di Milano.

Tra i nomi emersi in queste settimane spicca anche quello di Carola Galgani, la nipote di Gemma, la quale potrebbe avere la possibilità di cercare l'amore in tv, proprio come sta accadendo (da oltre dieci anni) a sua zia.

Armando e Ida confermati: retroscena Uomini e donne 2022/2023

In attesa di scoprire i nomi ufficiali dei nuovi tronisti di Uomini e donne, resta alta l'attenzione anche su quello che sarà il cast del trono over di questa edizione 2022/2023.

Secondo gli ultimi retroscena, ci sarebbero dei volti che non sarebbero affatto in discussione e pronti a tornare in trasmissione da settembre.

Uno di questi sarebbe Armando Incarnato, il cavaliere napoletano che da svariate stagioni è entrato a far parte del "cast fisso" del trono over, costantemente alla ricerca di un amore che sembra non arrivare mai per davvero.

Tra i ritorni della prossima edizione, inoltre, spiccherebbe anche quello di Ida Platano, la dama siciliana che sarà nuovamente al centro dell'attenzione, impegnata nella ricerca del suo principe azzurro.

Riccardo Guarnieri in bilico per Uomini e donne 2022/2023

Tra i nomi in bilico, invece, spiccherebbe quello di Riccardo Guarnieri: l'ex fidanzato di Ida avrebbe indispettito la redazione del programma, complice la sua estate fin troppo "libertina", costantemente paparazzato con svariate signore.

Resta da capire anche quello che sarà il destino di Biagio nella prossima edizione di Uomini e donne, mentre tra le new entry del trono over potrebbe esserci Federica Aversano, ex corteggiatrice di Matteo Ranieri.