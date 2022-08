Mare Fuori 3 sta per tornare in onda su Rai 2. I retroscena sulle nuove puntate della fiction non mancano: le riprese si stanno svolgendo in queste settimane a Napoli e, a quanto pare, potrebbe esserci un nuovo evento luttuoso.

In questa terza stagione della fiction, infatti, si potrebbe assistere alla morte di un personaggio: complice l'avvistamento sul set di un carro funebre, non si esclude che uno dei giovani protagonisti della serie televisiva possa uscire di scena definitivamente.

Grande successo per Mare Fuori, in attesa delle nuove puntate

Nel dettaglio, l'appuntamento con Mare Fuori 3 è confermato nella prossima stagione televisiva Rai. La fiction è stata confermata per la terza stagione e, come se non bastasse, è stato già annunciato che ci sarà una quarta stagione.

Una gran bella notizia per tutti gli appassionati della serie che, in questi anni hanno avuto modo di seguirla su Rai 2, ma anche per i tantissimi che la stanno recuperando su Netflix.

Da un po' di mesi, infatti, le puntate delle prime due stagioni sono disponibili anche sulla seguitissima piattaforma streaming e, i risultati sono stati a dir poco eccezionali.

Mare Fuori ha conquistato nuovo pubblico ed è fissa nella classifica dei 10 titoli più seguiti e visti del momento.

Retroscena nuove puntate Mare fuori 3: la morte di un personaggio?

Insomma un grande successo per questa serie di cui, attualmente, sono in fase di lavorazione le nuove puntate della terza stagione.

Ma cosa succederà in questo nuovo capitolo di Mare Fuori 3? I retroscena sulla fiction non mancano e, uno dei colpi di scena clamorosi dei prossimi episodi, potrebbe avere a che fare con la morte di uno dei personaggi.

Nelle scorse settimane, sul set della fiction è stato avvistato un carro funebre, il quale potrebbe aver dato la certezza che in questa terza stagione si assisterà alla morte di uno dei protagonisti della serie.

Edoardo potrebbe morire in Mare Fuori 3: ecco i vari indizi

Di chi si tratta? Dagli indizi raccolti in rete e sui social, non è passata inosservata la scena in cui Liz appare fortemente addolorata.

Un possibile segnale del fatto che, a perdere la vita in questa terza stagione, potrebbe essere Edoardo, al quale Liz era particolarmente legata e per il quale potrebbe versare lacrime amare.

Ma non è finita qui, perché sempre da alcune stories social, è comparsa anche l'attrice che veste i panni di Carmen, compagna ufficiale di Edoardo e madre di suo figlio, la quale indossa degli abiti rigorosamente neri.

Tanti dettagli che, al momento, sembrerebbero ricondurre proprio alla possibile morte di Edoardo nel corso delle prossime puntate di Mare Fuori 3, previste prossimamente su Rai 2.