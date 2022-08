Salgono a tre gli allievi di Amici ai quali Cosmary Fasanelli avrebbe fatto perdere la testa nell'ultimo anno. Terminata la relazione con Alex Wyse, la ballerina starebbe frequentando da qualche settimana il collega Nunzio Stancampiano. Secondo alcune indiscrezioni, però, nel passato sentimentale della giovane ci sarebbe un altro talento della scuola. Si dice che Aka7even avrebbe dedicato il brano "Perfetta così" proprio alla pugliese, "regina" del Gossip di questo periodo.

Aggiornamenti sugli amori nati ad Amici

Non accennano a placarsi le chiacchiere su una ballerina protagonista della ventunesima edizione di Amici.

Anche se ha partecipato al talent show per pochi mesi (è stata eliminata prima dell'inizio della fase serale), Cosmary Fasanelli è una delle allieve più discusse soprattutto per i suoi amori.

La pugliese, infatti, nella scuola si è fidanzata con Alex Wyse: questa coppia ha fatto sognare migliaia di fan anche dopo la fine del programma, tant'è che i selfie dei "cosmex" raccoglievano moltissimi "mi piace" sui social network.

A poco più di un mese dalla finale che ha visto il trionfo di Luigi Strangis, il cantautore ha fatto intendere che le cose con la compagna non stessero andando per il verso giusto.

Attorno a fine giugno è stata la danzatrice a ufficializzare la rottura con Alessandro Rina con un messaggio postato su Instagram, mentre erano ancora in corso le registrazioni delle puntate di Battiti Live.

Il presunto flirt col collega di Amici

Il programma musicale di Italia 1 sembrerebbe cruciale in questa storia di gossip che sta appassionando i fan di Amici e non solo.

Dopo aver chiuso con Alex Wyse, infatti, Cosmary è stata immediatamente accostata a un ragazzo col quale ha condiviso l'esperienza sul palco di Battiti Live.

Per settimane si è vociferato di una presunta frequentazione in corso tra la ballerina e Nunzio, ma solamente negli ultimi giorni sono apparse in rete le prime foto che confermano almeno il fatto che i due hanno trascorso il Ferragosto insieme in Sicilia.

Una ragazza ha incontrato entrambi i danzatori e ha raccontato che erano da soli in spiaggia, e che si sarebbero scambiati anche dei baci.

Da quando sono trapelati i primi rumor sul suo avvicinamento a Stancampiano, Fasanelli si è esposta su Twitter per chiedere a chi non conosce i fatti di non esprimersi. La giovane, però, non ha mai smentito le voci che la vorrebbero legata sentimentalmente al collega di latinoamericano.

Dediche e rotture durante l'ultima edizione di Amici

Come se non bastassero già i tanti gossip che stanno circolando su Cosmary, in queste ore ne è emerso un altro sta lasciando senza parole la maggior parte dei fan di Amici.

Pare che la ballerina abbia già avuto a che fare con un ex allievo prima di conoscere Alex nella scuola.

Tra i tanti commenti che stanno impazzando su Twitter spiccano quelli sul presunto passato in coppia di Fasanelli e un finalista dell'edizione numero 20 del talent show.

"Ieri si parlava del triangolo Alex-Cosmary-Nunzio, oggi si dice che Perfetta così di Aka7even è dedicata a lei. La storia si infittisce", "Scusate, ma Cosmary e Aka7even erano fidanzati e lei lo ha lasciato per Alex, e ora c'è un avvicinamento con Nunzio?

Fermate il gioco", "Ma in che senso Aka stava con Cosmary e la canzone di Sanremo era per lei?", questi sono solo alcuni dei tweet pubblicati sulla vicenda.

Anche se i diretti interessati non si esprimono, ci stanno pensando i fan di Amici a movimentare le vacanze riportando indiscrezioni e rumor sulle loro vicende amorose.