Previsto un cambio programmazione a partire dal prossimo settembre per Rai 1. Con l'inizio della stagione autunnale, difatti, si assisterà a delle sostanziali modifiche dei palinsesti.

A partire da settembre avrà inizio la settima stagione de Il Paradiso delle Signore, amata soap Mady in Italy, che non mancherà di riservare nuovi colpi di scena. Ignoto il destino di Sei sorelle, la soap spagnola, trasmessa a partire dal 30 maggio in sostituzione de Il Paradiso.

A settembre torna Il Paradiso delle Signore in day time

Ormai manca poco più di un mese al ritorno sul piccolo schermo de Il Paradiso delle Signore, la soap del pomeriggio della prima rete Rai.

I fan sono in trepidante attesa di rivedere le vicende del grande magazzino di Milano.

Dopo la fine della sesta stagione, avvenuta lo scorso 29 aprile, la produzione ha deciso di interrompere la programmazione e di iniziare a girare i nuovi episodi (cosa avvenuta già da maggio).

Il Paradiso prenderà il posto di Sei Sorelle

A partire da lunedì 12 settembre Il Paradiso tornerà in onda ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì alle ore 15:55. La soap Mady in Italy andrà a rioccupare lo slot attualmente ricoperto da Sei Sorelle, soap di importazione iberica, trasmessa in prima visione in Italia questa estate.

Tuttavia lo sceneggiato di produzione spagnola sembra non aver conquistato il pubblico quanto le vicende del grande magazzino milanese.

Ignoto il destino di Sei Sorelle

Confermata la messa in onda de Il Paradiso delle Signore, resta da capire quale possa essere il destino di Sei Sorelle. La soap spagnola, partita con ascolti piuttosto soddisfacenti, ha via via perso audience. Difatti, al debutto, avvenuto lo scorso 30 maggio, Sei Sorelle aveva registrato il 18% di share, lasciando presagire di poter raggiungere un discreto successo.

Tuttavia si è trattato di un fuoco di paglia, dato che poi gli ascolti sono precipitati, arrivando a toccare il 10%. Numeri ben diversi da quelli riportati da Il Paradiso, che arriva a toccare punte del 22% di share.

Sei Sorelle potrebbe tornare in onda la prossima estate

Dunque, Sei Sorelle non avrà sicuramente spazio nei palinsesti Rai dell'autunno-inverno 2022-2023.

Tuttavia, la storia delle sorelle Silva non è certo conclusa, dato che la telenovela è composta da più di 400 puntate. Da considerare, inoltre, che le vicende delle giovani ereditiere hanno comunque fidelizzato una fetta di pubblico, il quale vuole scoprire i risvolti della narrazione.

A questo punto, la Rai potrebbe ipotizzare di riprendere la messa in onda di Sei Sorelle nella prossima estate, in concomitanza con la consueta pausa estive de Il Paradiso delle Signore.