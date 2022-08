Momenti di gioia si vivranno in occasione delle nuove puntate di Terra Amara, che i telespettatori potranno assistere prossimamente su Canale 5. Gli spoiler della serie tv rivelano che Zuleyha Altun darà alla luce Leyla, la figlia di Demir Yaman in contemporanea alla dottoressa Mujgan, che però entrerà in travaglio prima del termine.

Terra Amara, anticipazioni: Zuleyha entra in travaglio come Mujgan

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti le nuove puntate ancora inedite per l'Italia annunciano l'arrivo della cicogna in casa Yaman. Tutto inizierà quando Mujgan e Zuleyha avranno un malinteso su Adnan.

In seguito, la protagonista si recherà da Yilmaz per parlare di sua moglie e dell'incomprensione che hanno appena avuto. Sarà proprio in quel momento che Altun entrerà in travaglio, tanto da costringere l'ex amato a portarla in ospedale. Una scena, che sarà vista da Mujgan, la quale non vorrà parlare con Yilmaz. In questo frangente, Sabahattin informerà Akkaya che anche sua moglie è entrata in travaglio, sebbene rischi un parto prematuro.

La protagonista dà alla luce la figlia di Demir

Nelle puntate future di Terra Amara, Mujgan si congratulerà con Zuleyha per aver dato alla luce una bambina sana e in salute mentre lei sta lottando per la sua vita e quella di suo figlio. I medici, a questo punto, porteranno la neonata da Demir (Murat Ünalmış), che cullerà orgoglioso sua figlia, mentre Yilmaz e Fekeli saranno in attesa di notizie di Mujgan.

Ma ecco arrivare il colpo di scena: la dottoressa riuscirà a partorire suo figlio, sebbene debba rimanere in incubatrice per qualche tempo. Yilmaz, a questo punto, crollerà al pensiero di perdere suo figlio. Un momento di dolore, che sarà condiviso per la prima volta con Demir e Hunkar, i quali empatizzeranno con la difficile situazione che la coppia sta attraversando.

La tenuta Yaman festeggia l'arrivo di Leyla

L'arrivo della figlia di Demir e sua moglie susciterà grande felicità alla tenuta Yaman. A tal proposito, la protagonista deciderà di chiamare la sua secondogenita con il nome di Leyla. In questo frangente, Hunkar (Vahide Perçin) chiederà alla nuora per quale motivo abbia dato alla nipotina tale nome.

Neanche a dirlo, la risposta di Altun non si farà attendere, affermando che la sua insegnante si chiamava così. I telespettatori, a questo punto, scopriranno che la donna si era presa cura di lei dopo la morte di sua mamma, legandole i capelli nel cortile della scuola oppure aiutandola fino al suo decesso in un drammatico incidente d'auto. Un lutto, che aveva colpito moltissimo Zuleyha, che aveva dovuto dire addio per la seconda volta a una figura materna.