Ci sarà La dama velata 2 con Lino Guanciale e Miriam Leone? In queste settimane estive la Rai ha scelto di trasmettere le repliche della prima fortunata stagione della fiction che, a distanza di sette anni dalla messa in onda in prima visione assoluta, continua a registrare ottimi ascolti.

Il ritorno della serie con Lino Guanciale ha fatto ben sperare i fan e appassionati, i quali hanno sperato che questa riproposizione fosse un auspicio in vista di un papabile ritorno della fiction con le nuove puntate della seconda serie, ma così non sarà.

Volano gli ascolti de La dama velata in replica su Rai 1

Nel dettaglio, le repliche de La dama velata anche a distanza di anni hanno confermato il grande appeal sul pubblico della rete ammiraglia Rai.

La fiction con Lino Guanciale e Miriam Leone sta ottenendo una media di oltre due milioni di appassionati a settimana con picchi di share che arrivano anche al 17%.

Numeri da far invidia ad alcune serie televisive che, nel corso dell'ultima stagione, hanno ottenuto ascolti inferiori a quelli della serie con Guanciale e Leone, sebbene fossero trasmesse in prima visione assoluta.

Insomma la serie in costume dimostra tutta la sua forza anche in replica e, questa scelta della Rai di riproporla durante la stagione estiva, ha fatto sperare i fan nella possibile realizzazione di nuove puntate.

Il futuro de La dama velata 2: ci saranno le nuove puntate?

Normalmente, infatti, le fiction che vengono ritrasmesse in estate sulle reti Rai sono quelle che poi torneranno in onda con nuove stagioni.

È questo il caso di Mina Settembre, in onda lo scorso giugno in prime time con gli episodi della prima stagione e pronta a tornare in video da settembre in poi con le nuove puntate della seconda stagione in prima visione assoluta.

Stessa sorte anche per Le indagini di Lolita Lobosco, la serie poliziesca con protagonista Luisa Ranieri, la quale sarà ritrasmessa in replica a settembre e tornerà in onda nel corso del 2023 con i nuovi episodi in prima visione assoluta Rai.

Non ci sarà La dama velata 2: il retroscena sul futuro della fiction

La stessa sorte toccherò anche a La dama velata?

Ci sarà la seconda serie oppure no? E' questa la domanda che attualmente si stanno ponendo i numerosi spettatori e appassionati della fiction, che si avvia verso il gran finale della prima stagione.

Ebbene, i retroscena sulla serie televisiva rivelano che nonostante questa riproposizione estiva, la Rai non ha intenzione di tornare a puntare su questo prodotto per la fascia del prime time.

La dama velata 2, quindi, non si farà e al momento la fiction risulta definitivamente cancellata dalla programmazione della rete, complice anche la scelta di puntare maggiormente su prodotti contemporanei, mettendo da parte le serie in costume.

I fan della serie con Lino Guanciale e Miriam Leone, quindi, dovranno mettersi l'anima in pace dato che la fiction non ritornerà in onda nel corso della prossima stagione televisiva 2022/2023, come accadrà con Mina Settembre e Lolita Lobosco.