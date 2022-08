Arriva un nuovo appuntamento con le notizie su Terra Amara, lo sceneggiato made in Turchia, prosegue la propria messa in onda.

La trama della nuova puntata, prevista per il 2 settembre in prima visione su Canale 5 racconta che Demir Yaman e Zuleyha Altun avranno un forte litigio. Hunkar Yaman e Ali Fekeli, invece, si incontreranno all'oscuro di tutti.

Terra Amara, anticipazioni venerdì 2 settembre: Demir e Zuleyha hanno un litigio

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti la nuova puntata che i telespettatori seguiranno venerdì 2 settembre dalle ore 14:45 in televisione annunciano grandi sorprese.

In dettaglio, grande attenzione sarà catalizzata su Fekeli dopo essere riuscito a scampare da una trappola mortale organizzata da Cengaver e Demir. L'uomo, infatti, si recherà a parlare con Hunkar alla fattoria. In questo frangente, Ali dirà alla donna di non essere a conoscenza dei fatti relativamente alla morte di suo marito Adnan, avvenuta moltissimi anni prima.

Zuleyha e Demir, invece, parteciperanno a una festa di fidanzamento. Qui la coppia si ritroverà Yilmaz, che lei credeva deceduto durante un incendio appiccato in galera. Sarà in questa occasione che il giovane Yaman e la moglie daranno vita ad un litigio piuttosto pesante.

Il giovane Yaman crede che Zuleyha sia ancora innamorata di Yilmaz

Nella puntata di Terra Amara che andrà in onda il 2 settembre in prima visione tv, Demir apparirà molto infastidito per la presenza di Yilmaz all'evento. Per questo motivo il giovane Yaman farà una scenata di gelosia nei confronti di Zuleyha. Il figlio di Hunkar, infatti, sospetterà che sua moglie sia ancora innamorata di Yilmaz.

Inoltre ci sarà spazio per Gaffur (interpretato dall'attore Bülent Polat): il capomastro fuggirà dalla stalla in cui aveva trovato riparo dopo aver inscenato la sua partenza per Istanbul per coprire sua sorella. A tal proposito Gulten preferirà restare alla tenuta di Yilmaz piuttosto che tornare alla villa.

Hunkar e Fekeli si incontrano

Hunkar e Fekeli, invece, si incontreranno nuovamente all'oscuro di tutti. Qui i due avranno un confronto sui loro due figli. La matrona e il suo ex amante avranno intenzione di riappacificare Yilmaz e Demir.

Quest'ultimo non avrà alcuna intenzione di fare alcun passo nei confronti del suo antagonista. Di conseguenza, il marito di Zuleyha ne parlerà con il suo grande amico Cengaver in cerca di un consiglio.