L'appuntamento con Terra Amara è confermato nella settimana 22-26 agosto 2022 con nuove puntate in prima visione assoluta. Le anticipazioni della soap opera turca rivelano che Zuleyha sarà a dir poco disperata dopo la sparizione di suo figlio.

Intanto Yilmaz continuerà ad ottenere grande successo, mentre Demir deciderà di mettere alla prova la fedeltà di Zuleyha.

Zuleyha disperata per Adnan: anticipazioni Terra Amara 22-26 agosto

Nel dettaglio, le anticipazioni di Terra Amara dal 22 al 26 agosto 2022, rivelano che Sermin e Fusun elargiscono un cospicuo a Veli, il quale dirà che quei soldi gli servono per poter aprire il suo ufficio.

Peccato, però, che questa non è la verità dei fatti: Veli sta mentendo e ben presto, tutti quei soldi, li perderà al gioco.

Intanto, per Zuleyha, proseguirà la ricerca disperata di suo figlio Adnan: del bambino sembrano essersi perse le tracce e nessuno sa che fine abbia fatto.

Un vero e proprio choc per la donna, la quale non si arrenderà facilmente e continuerà a far proseguire le ricerche per trovare il suo amato bambino.

Yilmaz ottiene sempre più successo: anticipazioni Terra Amara al 26 agosto

E poi ancora, le anticipazioni di Terra Amara dal 22 al 26 agosto 2022, rivelano che Hunkar proverà in tutti i modi a convincere Yilmaz a lasciare per sempre la città e quindi sparire dalla circolazione.

Il motivo? La donna gli farà presente che, ormai, Zuleyha e Demir hanno raggiunto una loro stabilità e una loro serenità, facendoli apparire come una coppia felice e serena.

Peccato, però, che Yilmaz non crederà minimamente alle parole della mamma di Demir e non prenderà in considerazione la sua proposta di lasciare per sempre la città e iniziare una nuova vita altrove.

Intanto Demir apparirà sempre più preoccupato da quella che sembra essere una vera e propria ascesa al successo di Yilmaz.

Demir spietato con Zuleyha: anticipazioni Terra Amara 22-26 agosto 2022

Le anticipazioni di Terra Amara fino al 26 agosto, rivelano che l'uomo riuscirà ad ottenere sempre più consensi dal punto di vista imprenditoriale e, questa situazione, comincerà a turbare Demir, che si sentirà messo in pericolo dal suo acerrimo rivale e nemico.

Intanto, il postino, recapiterà alla villa i documenti ufficiali per la pratica del divorzio tra Sabahattin e Sermin.

Ma non è finita qui, perché gli spoiler della soap opera, rivelano che Demir deciderà di attuare un piano a dir poco diabolico: per testare la fedeltà di Zuleyha, le propone di prendere parte a questo progetto che ha come scopo quello di incastrare e mettere "KO" Yilmaz.

Quale sarà la reazione della donna? Accetterà la proposta oppure no? Sta di fatto che, poco dopo Zuleyha incontrerà Yilmaz e, con grande stupore, chiarirà di aver sposato Demir perché nutre un vero affetto nei suoi confronti.