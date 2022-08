La scelta di Mediaset di non mandare in onda Temptation Island ha permesso a Maria De Filippi di godersi qualche giorno in più di vacanza. La conduttrice di punta di Canale 5 ha scelto anche quest'anno le vacanze in barca per potersi rigenerare in vista di un'altra stagione televisiva che la vedrà di nuovo protagonista assoluta. Il settimanale Chi ha pizzicato 'Queen Mary' al largo di Ansedonia, in provincia di Grosseto, con lei anche il marito Maurizio Costanzo, il figlio Gabriele e il fratello Giuseppe. Maria è stata immortalata in forma smagliante.

Vacanze in famiglia per Maria

Sessant'anni compiuti lo scorso 5 dicembre e un fisico da fare invidia alle trentenni: il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha immortalato Maria De Filippi mentre si rilassa nella sua barca. Con un bikini dalle tonalità scure, De Filippi si gode il meritato riposo tra un bagno in mare e la lettura di un libro. Insomma, come ogni anno la meta della conduttrice è stata il mare, e come ogni anno resta la costante di un fisico tonico.

Al fianco di Maria, anche loro impegnati a ricaricare le pile, c'è il marito Maurizio, con cui l'affetto e la complicità aumentano di anno in anno, il figlio Gabriele, che oggi ha 30 anni ed è stato adottato dalla coppia quando era ancora molto piccolo, e infine il fratello della regina della tv che resta l'unico legame con la sua famiglia di origine dopo la perdita dell'adorata madre.

Questo è il quadretto idilliaco che mostra il settimanale Chi per raccontare il momento di pace vissuto da tutta la famiglia al gran completo.

Innumerevoli impegni per la conduttrice

E d'altra parte, per Maria un periodo di riposo è più che necessario oltre che meritato. Appena si darà il via al palinsesto autunno-inverno di Canale 5, per la conduttrice non vi saranno più pause.

Se secondo quanto anticipato da Lorenzo Pugnaloni le registrazioni di Uomini e Donne riprenderanno gli ultimi giorni di agosto, la messa in onda del dating show più amato del piccolo schermo è prevista al momento per il 19 settembre. Nello stesso giorno ripartirà il day-time di Amici 22, che la vedrà probabilmente impegnata come voce fuori campo in sostegno dei giovani talenti come ogni anno.

La prima puntata domenicale del talent show è prevista per il 18 settembre e come sempre Maria sarà al timone.

Il 24 o addirittura il 17 settembre ripartirà Tu sì que vales, che terrà compagnia ai telespettatori ogni sabato fino a fine anno. Con l'arrivo del 2023, C'è posta per te riaprirà i battenti con le immancabili camminate su e giù per lo studio di Maria e il suo inconfondibile modo di raccontare le storie dei protagonisti del people show. Infine, a marzo si partirà con il serale di Amici. Inoltre, il reality La talpa tornerà in onda e non è chiaro che ruolo avrà davanti alle telecamere, ma di certo non mancherà la sua orma visto che verrà prodotto dalla sua casa di produzione, Fascino.