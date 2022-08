L'appuntamento con Terra Amara prosegue nel pomeriggio di Canale 5 e, le anticipazioni turche delle nuove puntate, rivelano che Yilmaz metterà a segno un piano choc che coinvolgerà anche il piccolo Adnan.

Il bambino, infatti, verrà prelevato all'interno della sua abitazione e portato via. Un vero e proprio "rapimento" che getterà nello sconforto mamma Zuleyha, la quale apparirà a dir poco disperata per questa situazione, temendo che possa non rivedere più il suo amato bambino.

Yilmaz 'rapisce' il piccolo Adnan: anticipazioni turche Terra Amara

Nel dettaglio, le anticipazioni turche delle nuove puntate di Terra Amara rivelano che Yilmaz si presenterà in gran segreto presso la tenuta Yaman e, senza troppe esitazioni, preleverà il bambino e lo porterà via.

La scena verrà vista in presa diretta da Saniye, la quale però non ha fatto nulla per impedire che l'uomo portasse via il piccolo Adnan.

Uno choc per Demir che, nel momento in cui verrà messo al corrente dei fatti, si scaglierà duramente contro Gulten, credendo fosse responsabile del rapimento di suo figlio Adnan.

Immediata anche la reazione di Zuleyha che, scoperta l'amara verità su quanto è accaduto, sarà a dir poco disperata.

Zuleyha disperata per duo figlio Adnan

Le anticipazioni turche di Terra Amara rivelano che Zuleyha inizierà a temere seriamente che Yilmaz possa allontanarla per sempre da suo figlio.

"Pensavo che non mi avrebbe mai separato dai miei figli", esclamerà la donna piangendo a dirotto, timorosa di non rivedere più i suoi bambini.

Ma qual è la verità dei fatti? Cosa si cela dietro questo rapimento messo in atto da Yilmaz? Lo scopo dell'uomo non sarà affatto quello di sottrarre il piccolo Adnan a sua mamma.

Yilmaz, infatti, ha prelevato con la forza il bambino solo per poter passare un po' di tempo in sua compagnia e per annunciare all'intera cittadina, di essere lui il vero padre, e non Demir.

Saniye si sente in colpa per Gulten: anticipazioni Terra Amara

Solo dopo un po' di tempo Akkaye fece ritorno alla tenuta Yaman e restituì il bambino a sua mamma, facendole presente che da questo momento in poi tutti fossero al corrente della verità dei fatti.

E poi ancora le anticipazioni turche di Terra Amara rivelano che, in questa delicata faccenda, Saniye comincerà a sentirsi in colpa nei confronti di Gulten, dato che non ha chiarito la sua posizione e non lo ha difeso quando è stato accusato di aver contribuito al rapimento del piccolo Adnan.

"Sono stata io a permettere al bambino di lasciare quella casa", ripeterà disperata la domestica di casa Yaman mentre suo marito le consiglierà di non proferire ulteriore parola per evitare nuovi guai e problemi.