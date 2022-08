Terra Amara torna nella settimana dal 29 agosto al 2 settembre 2022 con nuove puntate in prima visione assoluta. Le anticipazioni della soap rivelano che il rapporto tra Yilmaz e Zuleyha subirà una vera e propria frattura.

Spazio anche alla spietatezza di Demir che, grazie all'aiuto di Cengaver, riuscirà a mettere a punto una nuova trappola mortale ai danni di Fekeli e Yilmaz.

Yilmaz deluso da Zuleyha: anticipazioni Terra Amara 29 agosto - 2 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni di Terra Amara dal 29 agosto in poi, rivelano che Yilmaz sarà particolarmente deluso e ferito dal comportamento di Zuleyha.

L'uomo, per cercare di non pensare a quanto è accaduto, deciderà di rifugiarsi nel suo lavoro mentre Zuleyha, anche lei provata dal corso degli eventi, si concentrerà in primis sul suo amato Adnan.

Occhi puntati anche su Demir che, in questi nuovi episodi della soap, riceverà una visita da parte del gioielliere Sakip, il quale lo informerà della vendita dei gioielli di Sermin.

Quest'ultima, però, pur di non dire la verità su quanto è successo, metterà in scena un finto furto e lancerà delle accuse nei confronti di Gulten. La verità verrà a galla?

Yilmaz vittima di una trappola mortale: anticipazioni Terra Amara

E poi ancora, le anticipazioni di Terra Amara fino a venerdì 2 settembre 2022, rivelano che Demir e Cengaver si ritroveranno a parlare della morte di Adnan: a distanza di tempo, il dolore non è ancora passato del tutto, bensì verrà acuito dal ritorno di Fekeli.

La presenza in città dell'assassino del padre di Demir, non farà altro che accendere in lui quella sete di vendetta che aveva messo solo da parte e che tornerà a galla prepotentemente.

Sta di fatto che, per ottenere vendetta, i due metteranno in scena un nuovo piano crudele. Demir e Cengaver insceneranno un finto litigio: lo scopo sarà quello di attirare Fekeli e Yilmaz in un deposito, dove hanno teso loro una vera e propria trappola mortale, la quale potrebbe rivelarsi fatale.

Demir e la scenata per Zuleyha: anticipazioni Terra Amara 29 agosto - 2 settembre 2022

E poi ancora, le anticipazioni delle prossime nuove puntate della soap opera Terra Amara, rivelano che Demir e Zuleyha parteciperanno insieme ad una festa, alla quale è stato invitato anche Yilmaz.

Durante la serata, Demir si lascerà andare ad una vera e propria scenata di gelosia nei confronti della sua amata, con la quale riuscirà ad attirare l'attenzione dei presenti.

Quali saranno le reazioni di questo suo gesto? Lo scopriremo nel corso dei nuovi episodi della soap opera turca.

Intanto, settimana dopo settimana, gli ascolti della serie crescono sempre più e lo share ormai viaggia sopra la soglia fissa del 20-21% al giorno.