Le anticipazioni settimanali di Terra amara dal 29 agosto al 2 settembre, riserveranno nuovi colpi di scena. Demir e Cengaver tenderanno una trappola a Yilmaz e Fekeli, con il chiaro intento di ucciderli. Cengaver e l'amico piazzeranno delle bombe in un capannone, dove verranno attirati con l'inganno Fekeli e il suo figlioccio. Un'esplosione farà pensare al peggio, mentre Gulten verrà accusata di furto da Sermin.

Terra amara, spoiler al 2 settembre: Sermin accusa Gulten di furto

In Terra amara i colpi di scena non mancheranno. Anche nella settimana che va dal 28 agosto al 2 settembre, le trame saranno sempre più avvincenti visto che Demir verrà a sapere che qualcuno ha venduto i gioielli di famiglia appartenuti a Sermin.

La donna si ritroverà a dover dare spiegazioni al cugino e non troverà altra soluzione che inscenare un furto, accusando Gulten di averle rubato i gioielli. I telespettatori della soap tv turca già sanno che Sermin ha venduto i suoi oggetti preziosi per racimolare il denaro da prestare a Veli. Ancora non sa che l'uomo è solo un truffatore.

Demir vuole uccidere Fekeli e Yilmaz: anticipazioni Terra amara

Nel frattempo, Yilmaz, dopo l'incontro con Zuleyha, sarà fortemente deluso e si rifugierà nel lavoro per cercare di dimenticarla. La donna invece, si concentrerà sul piccolo Adnan. Demir parlerà con l'amico Cengaver della morte del padre e gli confesserà che il tempo non ha lenito la sua rabbia per quanto accaduto.

Yaman infatti, nutre ancora molta rabbia nei confronti di Fekeli che vent'anni prima uccise suo padre. Rabbia che aumenterà sapendo che il vecchio boss è l'uomo che ha aiutato Yilmaz a diventare un ricco imprenditore. Pertanto, Demir vorrà vendicarsi di entrambi e studierà un piano con l'amico Cengaver.

Demir e Cengaver fanno esplodere un capannone pensando che ci siano Yilmaz e Fekeli

Nel corso delle nuove puntate di Terra amara, Demir e Cengaver fingeranno di litigare, ma questo sarà solo uno stratagemma per far cadere in trappola sia Fekeli che Yilmaz. Questi ultimi, infatti, verranno attirati in un deposito abbandonato, dove poco prima Yaman e il suo amico hanno piazzato delle bombe.

Il piano di Demir non andrà come sperato, visto che ancora una volta Fekeli e Yilmaz ne usciranno vivi e vegeti. Tutto perché il padrino di Akkaya intuirà la trappola ordita da Yaman e dall'amico e riuscirà a mettersi in salvo poco prima che il capannone esploda. Demir però, non saprà che i due rivali si sono messi in salvo, crederà, almeno inizialmente, che siano morti nell'esplosione e gioirà per questo. Tutto ciò e molto altro nelle puntate di Terra Amara in onda tra la fine di agosto e l'inizio di settembre. per chi non riuscisse a seguire gli appuntamenti giornalieri trasmessi su Canale 5, si ricorda che le puntate già andate in onda possono essere recuperate collegandosi al sito Mediaset Infinity.