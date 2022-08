Terra Amara prosegue su Canale 5 nel corso della settimana 5-9 settembre 2022 con le nuove puntate in prima visione assoluta.

Le anticipazioni della soap rivelano che Hunkar andrà su tutte le furie per il "tradimento" da parte di Gulten, mentre Demir continuerà a portare avanti la sua vendetta spietata nei confronti di Yilmaz: il suo obiettivo primario sarà quello di far fuori per sempre il suo nemico.

Hunkar su tutte le furie: anticipazioni Terra Amara 5-9 settembre 2022

Nel dettaglio le anticipazioni riguardanti le nuove puntate di Terra Amara, in programma nella settimana 5-9 settembre 2022 su Canale 5, raccontano che Hunkar scoprirà la verità su Gulten.

La donna, infatti, verrà informata del fatto che Gulten si trova a casa di Yilmaz e la sua reazione sarà a dir poco negativa. La mamma di Demir arriverà a minacciare di cacciare dalla tenuta Gaffur e Saniye, se Gulten non tornerà al più presto a casa.

Intanto Yilmaz nel momento in cui si recherà in ospedale per accompagnare Nazire, sostenuto anche da Zuleyha, verrà fermato da Demir.

Demir intenzionato a uccidere Yilmaz: anticipazioni Terra Amara 5-9 settembre

Lo scopo del ricco proprietario terriero non sarà affatto dei migliori: le anticipazioni di Terra Amara, infatti, rivelano che Demir ha intenzione di uccidere il suo nemico.

Immediata la reazione di Zuleyha che, nel momento in cui si renderà conto della pericolosità della situazione, deciderà di intervenire in prima persona tra i due e proverà così a separarli.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché sebbene Zuleyha sia riuscita a evitare la tragedia, Fekeli troverà Yilmaz in gravissime condizioni dopo uno spaventoso incidente in automobile.

Yilmaz in coma dopo l'incidente: anticipazioni Terra Amara 5-9 settembre

Immediata la reazione di Fekeli, che non avrà dubbi su chi possa essere il responsabile di quanto è accaduto: per lui c'è lo zampino di Demir anche questa volta.

Le anticipazioni delle prossime puntate di Terra Amara fino al 9 settembre 2022 rivelano che, dopo essere stato portato in ospedale, Yilmaz andrà incontro a un lento miglioramento. Sarà vivo, ma in coma.

Una nuova settimana densa di colpi di scena per tutti gli appassionati della soap opera, che continua a riscuotere un grandissimo successo dal punto di vista dell'auditel.

Gli ascolti delle ultime settimane si sono assestati su una media superiore ai due milioni di spettatori. La soap viaggia sulla soglia compresa tra il 21 e il 23% di share, riuscendo a toccare anche picchi del 25% durante la messa in onda.

Sinonimo del fatto che, gli intrighi e le passioni che prendono vita nella cittadina di Cukurova, stanno conquistando sempre più gli spettatori italiani, proprio come è già successo in Turchia e prima ancora in Spagna.