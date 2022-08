Promozione in vista per Saniye nelle prossime puntate di Terra Amara su Canale 5. Dopo il licenziamento di Gaffur dalla tenuta (è stato lui ad acquistare da Hatip i polli che hanno avvelenato le famiglie degli operai durante una festa), Hunkar la nominerà nuovo caposquadra e la donna si mostrerà fin da subito all'altezza della situazione.

Il tentativo di riappacificazione fallito

Nelle prossime puntate di Terra Amara, Fekeli vorrà mettere la parola fine alla "guerra" che si è creata tra Demir e Yilmaz, così deciderà di organizzare a casa sua una cena con le famiglie dei rispettivi rivali.

Nonostante le buone intenzioni, la serata non finirà nel migliore dei modi: Demir non avrà nessuna intenzione di fare pace, a meno che Yilmaz non gli restituisca le terre che ha acquistato dalla madre mentre lui si trovava in carcere. I due si scontreranno e Demir sparerà in aria anche un colpo di arma da fuoco.

Successivamente Yilmaz rifletterà sul suo futuro e sarà concorde con Fekeli sul fatto che debba concentrarsi esclusivamente sulla sua famiglia. Deciderà di rompere l'unica cosa che lo lega a Demir, infatti entrambi sono soci di un mietitrebbia. Così Yilmaz venderà le sue quote a dei tedeschi, ma non lo farà in buona fede, infatti tenderà una trappola a Demir.

Nuovo ruolo per Saniye

Demir sarà nei guai e potrebbe ritrovarsi completamente al verde, ma intanto Hünkar nominerà Saniye nuovo caposquadra della tenuta e lo farà in seguito al licenziamento di Gaffur.

La donna si rivelerà un ottimo capo, avrà proprio la stoffa della leader.

Gaffur, invece, dovrà ancora saldare i debiti con Hatip, ma non avendo i soldi necessari deciderà di vendere alcuni gioielli di Saniye.

La solitudine di Züleyha

Züleyha, invece, si recherà dal ginecologo per la solita visita di controllo e casualmente anche Mūjgan avrà un appuntamento con il medico.

Le due si parleranno, ma con toni abbastanza freddi. Müjgan dirà a Zûleyha quanto Yilmaz sia felice per la sua gravidanza e la cosa non piacerà per niente alla giovane. Anche Yilmaz giungerà dal medico per la visita della moglie e insieme avranno l'occasione di ascoltare il battito del cuore del loro bambino.

Züleyha si sentirà morire dentro, non riuscirà a sopportare la felicità di Yilmaz e Müjgan, e soprattutto il fatto che il suo ex abbia scelto di stare con la moglie e di non scappare con lei: il suo cuore sarà in mille pezzi.

La giovane troverà conforto nel suo amico Sabahattin. Gli confesserà di sentirsi sola e di non avere nessuno nella sua vita, a eccezione del piccolo Adnan. Prima aveva la speranza di poter avere un futuro con Yilmaz, ma adesso non ha nemmeno più quella. Riuscirà Züleyha a dimenticarlo e ad andare avanti?