Le anticipazioni delle nuove puntate turche di Terra Amara, destinate alla fascia del pomeriggio di Canale 5, rivelano che ci saranno dei risvolti clamorosi che minaceranno la vita della protagonista Zuleyha.

La donna, infatti, si ritroverà in serio pericolo di vita dopo che Demir perderà completamente le staffe e il controllo della situazione, indispettito dal rapporto sempre più confidenziale che si verrà a creare tra sua moglie e il suo nemico Yilmaz.

Demir e Yilmaz 'fanno pace': anticipazioni turche Terra Amara

Nel dettaglio, le anticipazioni delle puntate turche di Terra Amara rivelano che arriverà il momento il cui Demir e Yilmaz decideranno di mettere la parola fine alla loro guerra.

Una notizia che si diffonderà subito in tutta la città e metterà in profonda crisi Mujgan, la quale continuerà ad avere come unico e solo obiettivo quello di riuscire a liberarsi di Zuleyha e in tal modo di farla fuori per sempre dalla sua vita.

Il colpo di scena, però, avverrà nel momento in cui Zuleyha deciderà di avere un nuovo incontro con Yilmaz: vuole capire se l'uomo c'entri davvero qualcosa in merito alla morte di Ercument.

Demir perde le staffe con Zuleyha: anticipazioni turche Terra Amara

I due, quindi, si incontreranno in gran segreto, ma non sapranno di essere spiati. La perfida e astuta Mujgan, infatti, deciderà di seguire Yilmaz e in questo modo riuscirà a scoprire dove si è recato, beccandolo proprio in compagnia della moglie di Demir.

Le anticipazioni delle nuove puntate turche di Terra Amara, in onda prossimamente in prima visione assoluta Mediaset, rivelano che le immagini di questo incontro verranno filmate dalla dottoressa, la quale se ne servirà per mettere nei guai Zuleyha.

Tali immagini verranno consegnate nelle mani di Hunkar e Demir: mamma e figlio resteranno a dir poco scioccati e sconvolti da quel filmato, al punto che il ricco imprenditore perderà completamente le staffe e il controllo della situazione.

Zuleyha rischia di essere uccisa: anticipazioni Terra Amara

Nel corso delle nuove puntate di Terra Amara, Demir, senza alcun tipo di esitazione, preleverà sua moglie con la forza da villa Yaman e la costringerà a seguirlo nella sua vettura.

Demir porterà con sé anche un'arma da fuoco: lo scopo del ricco imprenditore sarà quello di mettere per sempre fine alla vita di Zuleyha.

Hunkar chiederà subito a Fekeli di intervenire per cercare di evitare la tragedia, ma nessuno riuscirà a trovare Zuleyha e Demir, i quali sembreranno essere spariti nel nulla.

Le anticipazioni turche della soap opera rivelano che anche Yilmaz comincerà ad essere preoccupato per le sorti della sua amata, che si troverà in bilico tra vita e morte nelle mani di Demir.

Riuscirà a evitare il peggio e a salvare la mamma di Adnan?