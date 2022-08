L'appuntamento con Terra Amara continuerà a spiazzare gli spettatori con nuovi colpi di scena. Le anticipazioni turche della soap opera pomeridiana di Canale 5 rivelano che, per la protagonista Zuleyha arriverà il momento di riuscire a coronare un suo grande sogno d'amore.

Per la donna, infatti, sarà il momento di vivere la sua storia d'amore tanto desiderata con Yilmaz anche se, ben presto, il destino si accanirà contro questa coppia e riserverà loro l'ennesimo colpo di scena inaspettato e, al tempo stesso, devastante.

Demir fa un passo indietro per Yilmaz e Zuleyha: anticipazioni Terra Amara

Nel dettaglio, le anticipazioni turche delle nuove puntate di Terra Amara destinate al primo pomeriggio Mediaset, rivelano che per Zuleyha e Yilmaz arriverà finalmente il momento di tirare un sospiro di sollievo e di poter uscire allo scoperto con la loro storia d'amore.

Il loro amore è stato a lungo ostacolato da Demir che, essendo sposato con Zuleyha, non ha mai permesso alla donna di vivere questa doppia vita alle sue spalle.

Eppure, nonostante i numerosi divieti, i due amanti non hanno mai smesso di amarsi e di passare anche dei momenti di intimità insieme.

Sta di fatto che, nel corso delle prossime puntate della soap opera pomeridiana di Canale 5, Demir deciderà finalmente di fare un passo indietro e di concedere l'agognato divorzio a sua moglie, così da permetterle di scrivere un nuovo capitolo della sua vita.

Un evento choc sconvolge Zuleyha: anticipazioni Terra Amara

Eppure, quello che doveva essere il nuovo inizio della coppia Zuleyha-Yilmaz, ben presto si trasformerà in un devastante incubo.

Le anticipazioni turche della soap opera Terra Amara rivelano che l'armonia di coppia verrà spazzata via da una telefonata che metterà a durissima prova Yilmaz.

L'uomo scoprirà che suo figlio, messo al mondo con Mujgan, è stato coinvolto in un incidente e si trova in ospedale.

Immediata la reazione di Yilmaz che, senza pensarci su due volte, si metterà subito alla guida della sua vettura per raggiungere suo figlio in ospedale e accertarsi delle sue condizioni di salute.

Ma, proprio quella corsa in ospedale, finirà per portare all'ennesimo evento tragico che si abbatterà sulla vita di Zuleyha.

La terribile morte di Yilmaz: anticipazioni turche Terra Amara

Gli spoiler delle nuove puntate turche rivelano che anche Yilmaz sarà coinvolto in un incidente stradale: l'uomo si era messo al volante decisamente scosso e intimorito per quello che sarebbe potuto succedere a suo figlio, motivo per il quale avrebbe perso il controllo della sua vettura.

L'incidente di Yilmaz sarà mortale: per l'uomo non ci sarà nulla da fare e perderà la vita subito dopo la corsa immediata in ospedale e un'operazione d'urgenza.

Un vero e proprio colpo di scena inaspettato per la protagonista Zuleyha, la quale si sentirà sprofondare nel vuoto quando riceverà il terribile verdetto dai medici.

Tutti i sogni e quei progetti di vita che aveva messo su con il suo amato Yilmaz, verranno spazzati via nel giro di pochi minuti e la donna si renderà conto che da questo momento in poi, nulla sarà più come prima.

Demir consola Zuleyha dopo il doloroso lutto: anticipazioni Terra Amara

Il momento del funerale sarà uno dei più commoventi e, al tempo stessi drammatici per Zuleyha, decisamente sconvolta dalla perdita del suo grande amore.

Le anticipazioni turche di Terra Amara rivelano che, in questo momento di grande sofferenza, la donna potrà contare sul sostegno del suo ex marito Demir.

Contrariamente a tutte le aspettative, Demir proverà a confortare la sua ex moglie e a darle quel sostegno e quella forza necessaria per permetterle di riuscire ad andare avanti.

Questa volta, però, l'imprenditore farà tutto questo senza volere nulla in cambio: ormai non desidera più che Zuleyha lo ami a tutti i costi, ma vuole semplicemente la felicità della donna e per questo le proporrà di tornare a vivere con i suoi figli presso villa Yaman. La donna accetterà oppure rigetterà al mittente la proposta? Lo scopriremo nelle prossime puntate.