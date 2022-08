Ancora scontri tra Hünkar e Züleyha nei prossimi episodi di Terra Amara in onda su Canale 5. Nuora e suocera non andranno d'accordo, soprattutto quando quest'ultima si renderà conto che la giovane ha delle capacità per diventare una buona imprenditrice. Gli Yaman avranno anche da fare con i nuovi vicini, infatti Yilmaz e Müjgan si trasferiranno nella casa di Sermin, e tra le due famiglie sarà guerra aperta.

Demir deve trovare i soldi per l'affare con i tedeschi

Nelle prossime puntate di Terra Amara, Demir dovrà fare il tutto per tutto per racimolare 25 milioni di lire turche da dare ai tedeschi per espandere la mietitrebbia oltre Çukurova.

È rimasto incastrato in un affare a causa di Yilmaz e se non troverà i soldi necessari potrebbe fallire. La sua prima soluzione sarà vendere tutti i beni che la famiglia Yaman ha a Istanbul. Hünkar, però, sarà molto chiara con il figlio: deve smetterla di sognare a un'eventuale espansione dell'azienda, rischia solamente di mandare in rovina la famiglia.

Nonostante ciò, Demir sarà determinato a vedere campeggiare il suo nome in tutta Europa. Anche Züleyha si intrometterà nella questione e suggerirà al marito di vendere le proprietà che hanno nel villaggio, piuttosto che quelle presenti a Istanbul. Sarà un'ottima idea e si noterà subito che Züleyha ha la stoffa per essere un'ottima imprenditrice, cosa che darà parecchio fastidio a Hünkar, che si opporrà all'idea della nuora, anche se è buona, solamente perché è stata proposta da lei.

Yilmaz e Müjgan diventano i nuovi vicini della famiglia Yaman

Gli scontri della famiglia Yaman verranno interrotti da alcuni rumori che provengono dal vicinato. Tutti usciranno per capire cosa stia succedendo e, meravigliati, scopriranno che parte del muro di cinta che separa la loro casa da quella di Sermin è stato abbattuto.

Sono stati i nuovi inquilini della casa a dare questo ordine, ovvero Yilmaz e Müjgan, che li guarderanno dal loro giardino con un sorriso provocatore.

Demir, ovviamente, non prenderà per niente bene la notizia e non vorrà che Yilmaz vinca anche questa battaglia. Così lui stesso prenderà un martello e butterà giù tutto il muro di cinta, intimando Yilmaz e dicendogli: "Sei tu che dovresti avere paura di me, benvenuto nella tua nuova casa".

Müjgan contro Züleyha

La famiglia Yaman, a ogni modo, non dovrà aver paura solo di Yilmaz, ma anche di Müjgan. Infatti la donna sfrutterà il fatto di essere la nuova vicina di Züleyha per farla soffrire.

Il suo unico obiettivo sarà quello di renderle la vita impossibile e ovviamente la farà ingelosire, visto che sa che la giovane è ancora innamorata del suo ex fidanzato.