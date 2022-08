Terra Amara continua nel pomeriggio di Canale 5 e, le anticipazioni delle puntate turche in onda prossimamente in prima visione assoluta in Italia, rivelano che ci saranno vari colpi di scena.

A differenza di quello che accade con Beautiful, questa soap turca non è destinata a proseguire troppo a lungo, dato che sono state messe in cantiere quattro stagioni.

Nel corso dei prossimi episodi, si assisterà alla morte di svariati personaggi, tra Yilmaz ma anche Hunkar.

La morte di Yilmaz spiazza Zuleyha: anticipazioni Terra Amara puntate turche

Nel dettaglio, le anticipazioni delle puntate turche di Terra Amara rivelano che Zuleyha si ritroverà costretta a fare i conti con la morte del suo amato Yilmaz.

L'uomo che le ha rapito il cuore perderà la vita durante un incidente stradale che gli sarà fatale e, in seguito al quale, dovrà dire addio per sempre non solo alla sua amata ma anche alla sua famiglia e ai figli.

Un duro colpo per la donna che, in seguito, si ritroverà a fare i conti anche con un altro doloroso lutto che segnerà profondamente la sua vita.

La morte di Hunkar: anticipazioni turche Terra Amara

Le anticipazioni turche della soap Terra Amara rivelano che tra Zuleyha e Hunkar ci sarà un netto miglioramento dei loro rapporti, al punto che le due donne diventeranno quasi amiche nel corso delle prossime puntate che arriveranno anche nel daytime pomeridiano di Canale 5.

Anche per Hunkar, però, il destino sarà a dir poco drammatico e al tempo stesso tragico.

La mamma di Demir, infatti, sarà brutalmente assassinata da Behice, la sua storica rivale che alla fine metterà in atto la sua vendetta e si sbarazzerà per sempre della donna. L'ennesimo lutto che segnerà la vita della protagonista della soap opera turca, la quale poi si ritroverà ad assumere gli incarichi e gli impegni che occupava proprio Hunkar all'interno di villa Yaman.

Zuleyha resta vedova, sola e ricca: anticipazioni Terra Amara

Ma, i colpi di scena non sono finiti qui perché le anticipazioni turche di Terra Amara rivelano che si assisterà anche alla morte di Demir.

Il proprietario terriero subirà un tremendo attentato da parte di un gruppo di banditi che, senza alcun tipo di esitazione, non si faranno problemi a farlo fuori per sempre.

Il corpo di Demir verrà ritrovato a distanza di qualche tempo dal suo assassinio e confermerà definitivamente la morte del ricco Yaman.

Le anticipazioni sulla soap Terra Amara rivelano che il finale di sempre sarà particolarmente amaro per Zuleyha, la quale si ritroverà vedova e sola e si occuperà in primis dei suoi figli. La donna diventerà un volto di spicco all'interno della comunità di Cukurova e si dedicherà in primis alla beneficenza, cercando di aiutare un po' tutti i vicini.