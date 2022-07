Le nuove anticipazioni turche di Terra Amara, sulle puntate in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che ci sarà l'ennesimo colpo di scena nel rapporto tra Zuleyha e Yilmaz.

I due, pur essendo innamorati follemente l'uno dell'altra, non riusciranno a far trionfare il loro amore e ben presto si ritroveranno a prendere due strade differenti e particolarmente dolorose.

Come se non bastasse, per Yilmaz arriverà anche il momento di scoprire la verità sui segreti e le bugie che fino a questo momento gli ha raccontato la donna.

Yilmaz sposa Mujgan: anticipazioni turche Terra Amara

Nel dettaglio le nuove anticipazioni turche della soap Terra Amara rivelano che per Yilmaz arriverà il momento di voltare pagina e l'uomo si ritroverà a preparare le sue nozze con Mujgan.

Il matrimonio tra i due verrà celebrato e, contrariamente a tutte le aspettative, alla cerimonia prenderà parte anche Hunkar, la quale parteciperà per accompagnare Fekeli.

Una decisione che lascerà l'amaro in bocca a suo figlio Demir: nel momento in cui scoprirà che sua mamma sta partecipando al matrimonio del suo peggior nemico, non la prenderà affatto bene e andrà su tutte le furie contro la donna.

Yilmaz scopre le bugie di Zuleyha: anticipazioni Terra Amara

I colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni turche di Terra Amara rivelano che nonostante il matrimonio, Yilmaz non riuscirà a togliersi completamente dalla testa la sua amata Zuleyha.

E sarà proprio nei nuovi episodi della soap, post matrimonio, che Yilmaz troverà una lettera in cui Zuleyha racconta tutta la verità su quello che le è successo.

Solo leggendo tale missiva, Yilmaz scoprirà le bugie che gli sono state raccontate dalla sua amata, la quale è stata costretta a sposare Demir contro la sua volontà, solo per sottostare a uno sporco ricatto da parte di Hunkar.

Di conseguenza, preso possesso di quella lettera, Yilmaz deciderà di affrontare Zuleyha, perché vorrà sapere per filo e per segno come stanno le cose.

L'appuntamento con Terra Amara fa volare gli ascolti di Canale 5

Insomma, i prossimi appuntamenti con Terra Amara destinati alla fascia del pomeriggio di Canale 5, si preannunciano ancora una volta densi e carichi di colpi di scena per tutti gli appassionati.

La soap, in queste settimane di messa in onda in tv, ha dimostrato di essere decisamente molto forte dal punto di vista dell'auditel, riuscendo a conquistare una media di spettatori che arriva a sfiorare la soglia dei due milioni al giorno, con picchi che hanno raggiunto anche il 23% di share.

Un successo decisamente inaspettato per la rete ammiraglia Mediaset, che dal 25 luglio ha deciso di anticipare la messa in onda della soap opera turca nella fascia oraria che va dalle 14:45 alle 15:45 circa.