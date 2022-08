Nei prossimi episodi di Terra Amara, in onda su Canale 5, Züleyha dovrà dimostrare la sua innocenza, dopo che Hünkar l'accuserà di aver provato a uccidere Saniye buttandola giù dalle scale. Sempre Hünkar farà pressione su Sermin e la convincerà a testimoniare in merito all'innocenza di Demir nel processo che lo vede accusato della morte di Çengaver.

Le accuse di Hünkar contro Züleyha

Nelle prossime puntate Saniye cadrà dalle scale durante un aspro confronto con Züleyha. Verrà portata in ospedale, ma fortunatamente non ci saranno delle gravi conseguenza.

La caduta, però, diventerà l'argomento predominante nella tenuta Yaman. Infatti Gaffur accuserà Züleyha di aver volontariamente buttato giù Saniye dalle scale. Hünkar cercherà di placare gli animi, affermando che si è trattato solamente di un incidente.

Nonostante ciò, Hünkar sgriderà Züleyha e l'accuserà di aver avuto l'intenzione di uccidere Saniye buttandola giù per le scale. La ragazza rimarrà sorpresa, ha sempre saputo della poca fiducia della suocera, ma non avrebbe mai immaginato che l'avrebbe addirittura accusata di omicidio.

Tutti contro Züleyha

Züleyha proverà a difendersi e a dimostrare la sua innocenza, dicendo che non l'ha spinta. L'unica testimone della caduta di Saniye sarà Nesrim, la nuova domestica assunta proprio per tenere d'occhio Züleyha, ma quando la ragazza le chiederà di confermare che il tutto è stato un incidente, Nesrim ammetterà di non aver visto nulla.

Züleyha non avrà alleati e per lei inizierà a essere difficile dimostrare la sua innocenza. Non avrà intenzione di lasciare villa Yaman, ma davanti a Hünkar minaccerà di farlo.

Le pressioni di Hünkar su Sermin

Sermin, dopo l'incidente stradale e la conseguente operazione chirurgica, si risveglierà e si ritroverà davanti Hünkar.

La donna le dirà che, visto che ora sta bene, può cambiare la sua versione davanti al pm e dichiarare che Demir non è il colpevole dell'omicidio di Çengaver. La donna non potrà far altro che accettare.

Intanto Hatip scoprirà che Sermin si trova in ospedale e avrà paura che possa confessare che è stato lui a uccidere Çengaver.

Così farà le valige per lasciare la Turchia.

La dichiarazione di Sermin al pm

Il pm arriverà in ospedale e Sermin dichiarerà l'intenzione di cambiare la sua dichiarazione perché Hünkar vuole che dica la verità, anche per alleggerirsi la coscienza.

Sermin ammetterà di aver detto che Demir ha sparato a Çengaver solo per una sua personale vendetta contro la sua famiglia. L'ha fatto perché le hanno rovinato la vita, bruciato la casa, in più hanno anche preteso dei soldi. La donna ammetterà di non aver assistito all'incidente, anche se non è realmente così.