Cosa succederà nelle ultime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5? Le anticipazioni della soap opera turca rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di colpi di scena e per degli eventi imprevisti che renderanno la tensione alta fino all'ultimo minuto di programmazione della soap.

Al centro delle vicende ci sarà la drammatica e funesta morte di Hakan, di cui bisognerà trovare i responsabili e consegnarli nelle mani della giustizia.

Per Zuleyha, invece, comincerà una nuova fase della sua vita e la donna si ritroverà vedova e sola.

La morte di Hakan nel finale di sempre: anticipazioni Terra Amara ultime puntate

Nel dettaglio le anticipazioni turche sulle ultime puntate di Terra Amara, in onda anche su Canale 5, rivelano che la morte di Hakan sarà uno degli eventi funesti che si verificherà nel corso delle battute finali della soap opera.

Acciuffare i responsabili della sua morte sarà lo scopo di chi ha conosciuto l'uomo e in particolar modo della stessa Zuleyha, dato che Hakan si è sacrificato per salvarle la vita da quella che poteva essere una morte certa.

Ebbene gli autori di questo terribile omicidio saranno braccati e consegnati nelle mani di chi di dovere durante gli episodi conclusivi della soap opera turca.

Le anticipazioni sulle ultime puntate di Terra Amara, infatti, rivelano che Abdulkadir e Betul verranno messi alle strette in quanto identificati come i responsabili di quanto accaduto.

Betul finisce in carcere insieme ad Abdulkadir: anticipazioni Terra Amara

Per loro arriverà il momento di fare i conti con la giustizia e si ritroveranno ben presto in tribunale, dove arriverà l'amara sentenza, non solo per questo delitto, ma anche per i tanti crimini di cui si sono macchiati nel corso della loro esistenza.

Il verdetto finale sarà estremamente severo per Abdulkadir, il quale verrà condannato alla pena di morte.

Per Betul, invece, si apriranno le porte del carcere, anche se la donna si ritroverà a dover scontare l'ergastolo e quindi resterà dietro le sbarre fino agli ultimi istanti della sua vita.

Zuleyha si ritrova vedova e sola: anticipazioni turche Terra Amara ultime puntate

A quel punto per Zuleyha comincerà una nuova vita. Le anticipazioni turche sul finale di sempre di Terra Amara rivelano che la protagonista della soap si ritroverà vedova e sola, pronta però a dedicarsi anima e corpo ai suoi amati figli, di cui se ne occuperà fino all'ultimo momento della sua stessa esistenza.

La donna diventerà una delle donne più illustri della città, promotrice di diverse azioni benefiche che faranno del bene a tante persone. Proprio grazie al suo impegno e al suo aiuto costante, la sua terra non sarà più amara.

In questo modo calerà per sempre il sipario sulla soap opera turca che dopo il boom di ascolti in patria e in Spagna, ha saputo intercettare e conquistare anche il gradimento degli spettatori di Canale 5, toccando punte di share del 24% nel daytime estivo.

Cambio programmazione per Terra Amara in autunno

Dal prossimo autunno 2022 la programmazione della soap dovrebbe mutare, dato che in casa Mediaset avrebbero intenzione di puntare ampiamente su questo prodotto.

Terra Amara, complice lo stop della soap Una Vita in daytime, si ritroverebbe così a prenderne il posto nella fascia del primo pomeriggio, seppur con puntate decisamente più brevi.

La soap turca, infatti, andrebbe a occupare lo slot che va dalle 14:10 alle 14:45, coprendo così una durata complessiva di circa trenta minuti al giorno (con annessi stop pubblicitari) e rinuncerebbe alla attuale durata che arriva a toccare l'ora di messa in onda.