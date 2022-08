A partire da settembre tornerà in onda Il Paradiso delle Signore, soap della rete ammiraglia Rai. L'appuntamento quotidiano con il grande magazzino partirà dal 12 settembre. La nuova stagione non mancherà di riservare nuovi colpi di scena, in grado di tenere alta l'attenzione dei telespettatori.

Occhi puntati su Gloria, la quale nel finale di stagione ha fatto una scelta molto dolorosa per consentire a sua figlia di vivere liberamente il suo amore con Marco. La donna, difatti, si è costituita in modo da non permettere a Gemma di ricattare sua figlia.

Secondo prime anticipazioni, nel corso delle nuove puntate Gloria verrà arrestata.

Il Paradiso, anticipazioni nuovi episodi: Moreau andrà in carcere

Ormai manca poco più di un mese al ritorno dell'appuntamento giornaliero con Il Paradiso delle Signore. La soap riprenderà spazio nel daytime di Rai 1 a partire dal 12 settembre, sempre alle 15:55. Le prime anticipazioni riguardano Gloria Moreau, la cui toccante storia ha colpito molto il pubblico. Il personaggio continuerà ad avere un ruolo fondamentale all'interno delle trame. Infatti, dopo essersi consegnata alla polizia nel finale di stagione, nel corso dei nuovi episodi verrà arrestata. Trattandosi di un personaggio molto amato, i telespettatori non saranno di certo felici nell'apprendere che la donna è finita in carcere.

Tuttavia la figlia farà di tutto per farla scarcerare, appellandosi alla buona fede della madre, la quale non avrebbe commesso un vero reato.

Il Paradiso, nuove puntate: Irene sarà la nuova capo commessa

Al grande magazzino ci saranno non poche novità. In primis al timone de Il Paradiso ci saranno Vittorio e Adelaide, quest'ultima subentrata a Umberto, in quanto gli ha sottratto le quote con l'inganno.

La contessa, essendo la nuova socia di Conti, farà in modo di dare del filo da torcere a Flora, colei che le ha portato via il suo storico compagno. Ad affiancare Adelaide e Vittorio nella gestione dell'azienda giungerà Matilde, moglie del nipote di Adelaide. Quest'ultima è la consorte di Tancredi, nonché cognata di Marco.

Essendo Gloria stata arrestata, il suo posto da capo commessa sarà vacante.

Pertanto Vittorio designerà Irene Cipriani come sostituta della signorina Moreau. Secondo le anticipazioni Dora, invece, non sarà presente nel corso dei nuovi episodi. Previsto al contempo il ritorno in scena di Paola Galletti, la Venere rimasta incinta all'inizio della sesta stagione.