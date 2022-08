L'edizione 2022/2023 di Uomini e donne, ha finalmente una data di partenza. Gli addetti ai lavori, infatti, hanno svelato che il dating-show di Maria De Filippi tornerà in onda lunedì 19 settembre, una settimana dopo rispetto a quanto si era vociferato all'inizio dell'estate. Il cast che animerà le nuove puntate è in via di definizione: per quanto riguarda la versione senior, non dovrebbero esserci sorprese ma solo conferme e il possibile esordio della bella Federica Aversano.

Aggiornamenti sui personaggi di Uomini e Donne

Le vacanze dei protagonisti di Uomini e Donne, stanno per finire: a fine agosto (probabilmente il 26) ricominceranno le registrazioni del dating-show, più precisamente delle puntate che poi saranno trasmesse in tv a partire da metà settembre.

I fan si interrogano da mesi sul cast che animerà la nuova edizione, soprattutto sulle dame e sui cavalieri che saranno riconfermati dopo la lunga pausa estiva.

Stando alle tante informazioni che sono circolate nell'ultimo periodo a riguardo, i giornalisti sono arrivati alla conclusione che nel Trono Over non dovrebbero esserci grossi cambiamenti.

La maggior parte dei personaggi che da anni contribuiscono al successo di questa versione del format Mediaset, dovrebbe ripresentarsi in studio tra meno di tre settimane per partecipare alla nuova edizione.

Dame e cavalieri di Uomini e Donne

Il parterre del Trono Over 2022/2023, dunque, come sempre sarà composto da un mix di veterani e da facce nuove, in modo che il pubblico a casa possa spaziare tra vecchi racconti e qualche novità.

Sul fronte dame, tutte le più amate e chiacchierate vanno verso la riconferma: Gemma Galgani è pronta a rimettersi in gioco pare con un naso nuovo di zecca, Pinuccia Della Giovanna è entrata nelle "grazie" della redazione e potrebbe diventare la nuova antagonista di Tina Cipollari e Ida Platano è saldamente a capo dei senior.

La scorsa edizione ha consacrato la bresciana regina indiscussa di Uomini e Donne e le puntate di settembre ripartiranno proprio da lei e dalle sue sfortune sentimentali. Come lei stessa ha fatto sapere tramite i social network, durante l'estate non ha trovato l'amore e quindi tornerà in tv per dare l'ennesima possibilità al suo cuore sempre più deluso e solo.

Possibili 'triangoli' d'amore a Uomini e Donne

Tra le dame dell'edizione 2022/2023 di Uomini e Donne, però, potrebbe figurare una new entry molto discussa. Rumor di questi giorni, infatti, vorrebbe Federica Aversano pronta a tornare nel programma nel ruolo inedito di membro del parterre del Trono Over.

L'arrivo della giovane innescherebbe nuove interessanti dinamiche, a partire da quella che si potrebbe venire a creare con Riccardo Guarnieri. Il pugliese non ha mai nascosto di provare un interesse per l'ex corteggiatrice di Matteo (e lei ha contraccambiato i complimenti a distanza in un'intervista), quindi è ipotizzabile che i due decidano di frequentarsi se dovessero ritrovarsi uno di fronte all'altro in studio.

Questo potrebbe scatenare la gelosia di Ida che, anche se la sua storia col cavaliere è finita da tempo, non riesce a nascondere la rabbia che prova tutte le volte che lo vede in compagnia di altre donne.

Tornando al cast, non mancheranno Armando Incarnato con le sue polemiche e probabilmente ci saranno anche il fotografo Fabio Nova e il professore Franco: tutti e tre questi personaggi sono ricordati dal pubblico soprattutto per le discussioni che hanno avuto con gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari.

La prima puntata, dunque, dovrebbe andare in onda lunedì 19 settembre ma sarà registrata quasi un mese prima, ovvero a fine agosto.