Avvincenti colpi di scena terranno alta l'attenzione dei fan di Terra Amara, lo sceneggiato che sta facendo registrare boom di ascolti per la rete ammiraglia Mediaset. La trama del nuovo episodio, che sarà in onda il 18 agosto, rivelano che Ali Fekeli si recherà a far visita a Hunkar, ricoverata in ospedale. Cengaver, invece, avrà un teso faccia a faccia con Yilmaz Akkaya.

Terra Amara, anticipazioni 18 agosto: Yilmaz crede che Zuleyha sia una complice di Demir

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti la nuova puntata che gli spettatori avranno l'opportunità di seguire giovedì 18 agosto a partire dalle 14:35 dopo l'appuntamento con Beautiful annunciano inedite novità.

In dettaglio, grande protagonista sarà Yilmaz. Difatti, l'uomo sospetterà che Zuleyha sia complice di suo marito Demir nell'agguato dove è rimasta gravemente ferita Hunkar da una pallottola in pieno petto. Ma ecco che Fekeli cercherà di convincere il suo figlioccio che forse esiste un'altra verità. Purtroppo Akkaya sarà all'oscuro che Zuleyha è vittima di terribili punizioni e ricatti da parte di Demir. L'Altun rimarrà rinchiusa nella sua stanza da letto quando Demir l'accuserà di aver tradito la sua fiducia.

Fekeli si reca in ospedale per fare una visita a Hunkar

Nell'episodio di Terra Amara, previsto per il 18 agosto in prima visione assoluta, Hunkar verrà sottoposta dai medici ad una delicata operazione chirurgica per cercare di rimarginare le ferite riportate dal proiettile sparato a distanza ravvicinata da Yilmaz.

Fortunatamente la matriarca dei Yaman supererà l'intervento senza grosse conseguenze. Demir, a questo punto, si recherà al capezzale della madre. In questa occasione, quest'ultima gli stringerà la mano per fargli sentire la sua presenza. Un gesto, che rassicurerà moltissimo il marito di Zuleyha. Più tardi, Ali Fekeli si recherà in clinica.

Qui l'uomo deciderà di fare visita ad Hunkar, ricordandole i momenti d'amore vissuti insieme.

Cengaver sfida a duello Akkaya

Allo stesso tempo, ci saranno altri guai per Yilmaz. Purtroppo il protagonista dovrà affrontare nuovi grattacapi, questa volta, da parte di Cengaver. Il migliore amico di Demir, infatti, seguirà Akkaya fino alla fabbrica per poi puntargli contro una pistola dopo averlo pedinato con l'auto.

Cimen, a questo punto, chiederà all'amato di Zuleyha di prendere anche lui un'arma con il quale battersi. Tuttavia, il duello avrà conseguenze inaspettate quando Yilmaz farà una rivelazione spiazzante su Demir al suo migliore amico. Cosa racconterà il protagonista? Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni per saperlo.