Momenti di alta tensione si susseguiranno negli episodi della 1ª stagione di Terra Amara che andranno in onda prossimamente su Canale 5.

Gli spoiler della soap turca evidenziano che Hünkar Yaman minaccerà Gulten di cacciare Gaffur e Saniye dalla villa se non tornerà a lavorare da lei.

Terra Amara, anticipazioni: Gaffur nei guai per colpa della sorella

Le anticipazioni di Terra Amara rivelano che Gaffur e Saniye si troveranno in una situazione delicata a causa di Gulten.

Tutto inizierà quando Fadik rivelerà prima a Hunkar e poi a Sermin che Taskin ha intrapreso una relazione clandestina con Sabahattin.

Da qui scoppierà uno scandalo che, in realtà, riguarderà una storia che non è mai esistita. Nonostante ciò, la vicenda metterà nei guai il capomastro. Quest'ultimo, per mettere a tacere le malelingue sulla sorella, ne organizzerà il matrimonio con un uomo già padre di quattro figli.

Gulten, però, stanca degli ordini di Gaffur, deciderà di togliersi la vita. Yilmaz riuscirà a salvarla prima che commetta una pazzia, dopodiché offrirà alla domestica ospitalità alla tenuta di Fekeli. Tuttavia, anche questa convivenza si rivelerà difficile, visto che Akkaya faticherà a farle capire che non prova alcun sentimento per lei.

Saniye e suo marito fanno credere a Demir che Gulten sia fuggita

La situazione di Gulten sarà destinata a complicarsi durante le prossime puntate di Terra Amara.

Demir pretenderà che la domestica torni a lavorare alla fattoria dopo aver scoperto che non ha mai avviato una relazione con Sabahattin. Saniye e suo marito non avranno il coraggio di confidargli che la parente ha trovato ospitalità da Yilmaz. Per questo motivo, la coppia farà credere a Yaman jr che Gulten sia fuggita ad Istanbul.

I guai per la domestica non finiranno qui, poiché Sermin l'accuserà del furto di alcuni preziosi di famiglia, consegnati invece da lei a Veli, in gravi difficoltà economiche. Nonostante ciò, Demir e sua madre pretenderanno che Gaffur si inoltri nella capitale turca per riportare a casa la sorella. A questo punto, il capomastro si nasconderà in una stalla con l'intenzione di rimanerci per alcuni giorni per poi raccontare ai suoi padroni di non aver trovato Gulten.

Gli spostamenti di Saniye insospettiranno Hünkar che deciderà di pedinarla fino a quando la ritroverà nel rifugio insieme al marito.

Hünkar minaccia di cacciare i coniugi Taskin dalla villa

La matrona costringerà Gaffur a raccontare tutta la verità su Gulten per evitare il licenziamento. Il capomastro chiederà clemenza nei confronti di Saniye per via della gravidanza inesistente. Alla fine, la signora Yaman telefonerà a Gulten, ordinandole di tornare alla villa se non vorrà che i coniugi Taskin vengano cacciati.