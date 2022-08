Si vivranno momenti drammatici in occasione del finale della prima stagione di Terra Amara, in onda prossimamente su Canale 5. Le trame della soap opera segnalano che Demir Yaman avrà una folle reazione appreso che sua moglie Zuleyha Altun è in attesa di un figlio.

Terra Amara, anticipazioni: Zuleyha scopre di essere incinta

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti il finale della prima stagione della soap opera, segnalano Demir reagirà male alla nuova gravidanza della moglie.

Tutto inizierà quando Yilmaz e Zuleyha si rincontreranno casualmente per la strada.

In questo frangente Altun augurerà al suo ex fidanzato tanta felicità dopo aver scoperto che sta per sposarsi con Mujgan. In seguito la giovane si recherà in ospedale in compagnia della suocera, dopo aver accusato degli strani malesseri, è riceverà una notizia del tutto inaspettata.

La dottoressa Hekimoglu, infatti, dirà a Zuleyha che è incinta e lo farà alla presenza di Hunkar e Demir. Una notizia che arriverà alle orecchie anche di Yilmaz, il quale raggiungerà l'ospedale per trovare la sua promessa sposa. Una volta fuori dalla stanza, Akkaya e il suo rivale incroceranno i loro sguardi con fare minaccioso.

Demir accusa sua moglie di averlo tradito

Nel finale della prima stagione di Terra Amara, Zuleyha apparirà stupita di essere nuovamente incinta, tanto da chiedere alla dottoressa se per caso non ci sia un errore.

Altun, infatti, non vorrà un bambino da Demir.

Una volta tornata a casa, la protagonista avrà un teso faccia a faccia con suo marito. Il giovane Yaman, infatti, si scaglierà come una belva contro sua moglie, accusandola di averlo tradito con Yilmaz. Zuleyha, a questo punto, ribadirà di non essergli stata infedele, visto che il loro matrimonio va a gonfie vele.

Parole che faranno arrabbiare ancor di più suo marito, che fuori controllo le urlerà contro di non poter avere figli e di non voler crescere un altro figlio del suo peggior nemico come ha fatto con Adnan.

Il giovane Yaman punta una pistola contro Altun

Demir, fuori di sé, punterà una pistola contro sua moglie con l'intenzione di spararle, ma Zuleyha non si lascerà intimidire, tanto da sfidarlo a ucciderla dopo avergli confidato di averlo sposato soltanto per salvare Yilmaz da morte certa.

Non contenta, Altun informerà il giovane Yaman che sua suocera Hunkar ha minacciato di condannare a morte Akkaya se non avesse accettato il suo ricatto. Parole che sconvolgeranno Demir, il quale smetterà di mirare verso sua moglie per puntare la pistola alla sua tempia con l'intenzione di farla vista. Alla fine nella tenuta si sentirà uno sparo rimbombare in tutta la villa, lasciando Hunkar e tutti i domestici senza fiato.