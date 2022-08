Tante novità saranno al centro delle nuove puntate di Terra Amara, lo sceneggiato campione di ascolti di Mediaset. Gli spoiler della prima stagione, attualmente in onda sui teleschermi di Canale 5, rivelano che Hünkar Yaman inizierà ad avere sempre più dubbi sulla tragica fine di suo marito Adnan, soprattutto quando ascolterà una rivelazione di un operaio in punto di morte.

Terra Amara, anticipazioni: Hünkar è ancora legata a Fekeli

Le anticipazioni di Terra Amara segnalano che Hünkar inizierà a indagare sulla tragica fine del marito Adnan, avvenuta più di vent'anni prima.

Tutto inizierà quando la matrona avrà modo di parlare con Fekeli, il padrino di Yilmaz. L'uomo accuserà la signora Yaman di non essersi preoccupata abbastanza di quello che è successo la notte dell'omicidio, insinuando che la verità sia molto diversa da ciò a cui loro hanno sempre creduto, ovvero che Fekeli abbia assassinato Adnan. Hünkar dimostrerà di essere ancora molto legata a Fekeli (Kerem Alışık), tanto da stringere un accordo con lui, affinché Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) e Demir smettano di farsi la guerra per colpa di Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek). Tuttavia la donna non vorrà sentire altre versioni sull'assassinio di suo marito, in quanto sarebbe come ammettere di aver vissuto nella menzogna da oltre vent'anni.

Un operaio chiede alla matrona perdono per qualcosa successo durante la fine di Adnan

Nelle prossime puntate di Terra Amara un operaio, ormai prossimo alla morte, chiederà di parlare urgentemente con Hünkar, in quanto vuole rivelarle una cosa molto importante del suo passato. La matrona, a questo punto, accetterà la richiesta dell'uomo, ma Hunkar farà solo in tempo a sentire la richiesta di perdono da parte dell'uomo per qualcosa successo il giorno della morte di Adnan, poi l'operaio chiuderà gli occhi per sempre.

Tuttavia, quelle poche parole inizieranno a instillare dei sospetti nella testa della signora Yaman.

La signora Yaman inizia a dubitare su com'è morto suo marito

Hünkar inizierà a pensare alle parole pronunciate dall'operaio morente e inizierà a domandarsi se le cose siano andate realmente come le ha raccontato Fekeli. La matrona, infatti, sarà a conoscenza solo che suo marito era disarmato quando Ali gli aveva inferto un colpo mortale con la pistola.

Dubbi che attanaglieranno la vita della signora Yaman che ripenserà senza sosta a come sono andati realmente i fatti che hanno cambiato per sempre la sua vita e quella di Demir. Hünkar riuscirà a svelare il mistero? Non resta che attendere le prossime anticipazioni.