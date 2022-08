Le vicende della prima stagione della soap opera turca Terra Amara, continuano a essere sempre più avvincenti. Le anticipazioni della puntata che occuperà la rete ammiraglia Mediaset il 1 settembre 2022, rivelano che Demir Yaman (Murat Ünalmış) e Cengaver Çimen (Kadim Yaşar) si prenderanno gioco di Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) e Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), facendogli credere di aver discusso animatamente per ucciderli con un diabolico piano. Il marito di Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) dopo aver capito che il padrino del suo nemico non è altro che l’assassino di suo padre Adnan, lo inviterà a presentarsi insieme all’ex detenuto in un vecchio edificio pronto a esplodere.

Spoiler Terra amara, del 1/09: Demir e Cengaver tendono una trappola a Yilmaz e Fekeli per ucciderli

Nel 44esimo episodio dell’appassionante telenovela nata con il titolo originale Bir Zamanlar Çukurova e che verrà trasmesso su Canale 5 giovedì 1 settembre come di consueto dalle ore 14:45 sino alle 16:45 circa, Zuleyha parecchio annoiata si metterà a cucire finendo per litigare il marito Demir che non apprezzerà questa sua passione. Nel corso della serata quest’ultimo avrà una discussione abbastanza accesa con l’amico fraterno Cengaver in un locale, per aver importunato una spogliarellista: la tensione tra i due sarà alle stelle, dato che arriveranno addirittura alle mani sotto lo sguardo di tutti coloro che si troveranno nel night club.

Yilmaz approfitterà del litigio tra il suo rivale e Cengaver proponendo a quest’ultimo di entrare in affari con lui per la creazione di una società, ma in realtà cadrà in una vera e propria trappola mortale architettata alla perfezione dai due amici: in particolare Demir e Cengaver fingeranno di essere ai ferri corti con uno stratagemma, per attirare Akkaya e Fekeli in un deposito abbandonato in cui piazzeranno degli ordigni esplosivi con l’obiettivo di sbarazzarsi di entrambi in un colpo solo.

Akkaya e Fekeli sfuggono alla morte, Zuleyha prende le distanze da Yilmaz dopo averlo visto in un locale

Per fortuna i due ex detenuti riusciranno a sfuggire alla morte prima dell’esplosione, mentre Yaman e Cengaver saranno convinti di aver ucciso i loro nemici. A questo punto in città si parlerà di un attacco anarchico contro i ceti potenti.

Successivamente Zuleyha parteciperà a un incontro dell’associazione che vedrà la darklady Hunkar (Vahide Perçin) socia: la protagonista dello sceneggiato si vedrà costretta a tornare a casa nell’istante in cui vedrà entrare nel locale il suo ex Yilmaz prendendo le distanze dallo stesso, quindi per tale ragione e parecchio turbata chiederà alla suocera il permesso per poter andare via.