Nei prossimi episodi di Terra Amara, in onda su Canale 5, la cena di riappacificazione tra la famiglia di Fekeli e quella di Hünkar si trasformerà in un enorme fiasco. Demir, infatti, non sarà disposto a sotterrare l'ascia di guerra, a meno che Fekeli e Yilmaz non gli restituiscano le terre comprate da mamma Yaman, proprio mentre Demir si trovava in carcere.

Fekeli organizza una cena di riappacificazione

Nelle prossime puntate di Terra Amara, Fekeli vorrà mettere la parola fine alla rivalità che nell'ultimo periodo si è creata tra Yilmaz e Demir.

Per questo deciderà di organizzare a casa sua una cena tra le famiglie rivali. L'idea non piacerà per niente a Yilmaz, mentre Müjgan sarà dalla parte di Fekeli, in quanto vuole che il figlio nasca in un ambiente di pace, non di guerra. Yilmaz verrà messo con le spalle al muro e non potrà far altro che accettare la proposta.

Così i Yaman arriveranno a casa di Fekeli, ma nonostante tutte le buoni intenzioni la tensione sarà palpabile: tra le due famiglie regnerà l'imbarazzo.

Salta il trattato di pace

Le famiglie si siederanno a cena e, dopo i soliti convenevoli, Fekeli deciderà di parlare della questione che gli ha portati tutti a cena casa sua: vuol far firmare a tutti un trattato di pace. All'inizio le cose sembreranno andare lisce come l'olio, ma improvvisamente Demir farà saltare tutto.

Lui non vorrà assolutamente fare la pace con Yilmaz e Fekeli, anzi vorrà indietro le terre che quest'ultimo ha comprato da Hünkar mentre lui si trovava in carcere (mamma Yaman le aveva vendute perché le servivano soldi per far scarcerare il figlio).

Yilmaz, ovviamente, si rifiuterà a restituire le terre e tra loro si innescherà l'ennesimo litigio: i due arriveranno quasi alle mani.

Ci penseranno Hünkar e Fekeli a separarli, prima che possa accadere il peggio. Alla fine la cena non porterà nulla di buono: i Yaman torneranno a casa loro e le due famiglie rimarranno nemiche come sempre.

La donazione benefica di Demir e Züleyha

Tutto questo accadrà dopo che Demir e Züleyha si renderanno protagonisti di un atto benefico che sarà sulla bocca di tutti.

Per salvare la reputazione di Demir, dopo l'avvelenamento durante il banchetto della festa di circoncisione dei figli degli operai (che ha mandato in caos anche l'ospedale), la coppia deciderà di fare una grossa donazione al reparto pediatria del nosocomio della città, e lo farà davanti al nuovo direttore sanitario Sabahattin e il governatore della zona.

Vista la donazione, l'intero reparto prenderà il nome di "Züleyha" e alla cerimonia parteciperanno anche Yilmaz e Müjgan. Il giovane, però, manderà delle frecciatine alla sua ex, abbracciando la moglie e accarezzandole il pancione.