Sarà una proposta molto forte quella che Behice farà a Müjgan nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. La donna non sarà per niente contenta dell'atteggiamento aggressivo di Yilmaz, in più crederà che non sia per niente innamorato della moglie, ma che in fondo ami ancora Züleyha. Per questo motivo la donna consiglierà alla nipote di abortire: Yilmaz non potrà mai essere un buon padre.

I dubbi di Behice su Yilmaz

La cena di riappacificazione tra la famiglia di Fekeli e quella di Hünkar sarà un fiasco, e tutti successivamente saranno molto tesi per l'ennesimo scontro nato tra Demir e Yilmaz.

Anche Behice si confronterà sull'accaduto con la nipote Müjgan. Quest'ultima sarà dalla parte del marito, mentre a Behice non piacerà il suo atteggiamento: arrivare quasi allo scontro fisico per dei terreni è da pazzi.

Proprio in quel momento arriverà Yilmaz, che sentendo i discorsi di Behice si arrabbierà tantissimo: Demir arriva a casa sua, estrae un'arma (perché durante lo scontro ha sparato un colpo di arma da fuoco contro un ritratto) ed lui che invece si è comportato male? Yilmaz farà notare a Behice che non conosce i Yaman e non sa di che pasta sono fatti.

La proposta spiazzante di Behice a Müjgan

A Behice, però non piacerà per niente Yilmaz. Non può essersi arrabbiato così tanto solo per le terre: secondo lei ama ancora Züleyha.

Per questo motivo la donna consiglierà a Müjgan di abortire, perché secondo lei non potrà mai essere un buon padre.

Müjgan non riuscirà a credere alle affermazioni spietate della zia, anche se dentro di lei sa che Yilmaz prova qualcosa per Züleyha, visto che è stato lui stesso ad ammetterglielo.

Le ipotesi di Hünkar

Cosa succederà, invece, a casa Yaman dopo la cena?

Ci sarà l'ennesimo confronto tra Züleyha e Hünkar. Secondo quest'ultima a casa di Fekeli lo scontro tra Demir e Yilmaz è sorto solamente a causa di Züleyha. Secondo la donna Yilmaz ha perso il controllo a causa sua e Demir ha sparato un colpo di arma da fuoco sempre a causa della moglie.

Non solo, per Hünkar, Züleyha avrebbe pianificato lo scontro nei minimi dettagli, in maniera tale da poter ferire Müjgan.

Per Hünkar, Züleyha è la colpevole di tutto

Ovviamente Züleyha non riuscirà a credere alle parole pronunciate dalla suocera, che per lei supereranno il limite dell'incredibile. Ma come può una donna spietata come Hünkar, che nella vita gioca con il destino delle persone pur di ottenere ciò che vuole (come lo stesso matrimonio forzato tra Züleyha e Demir), accusarla di una cosa del genere.

La giovane proverà come sempre a difendersi dalle aspre critiche della suocera, ma lo farà con fatica. Intanto la donna le farà l'ennesima richiesta: per il bene di tutti, deve lasciare in pace Yilmaz.