Novità eclatanti emozioneranno il telespettatori di Terra Amara, tra le soap opera più viste in questa calda estate italiana. La trama della nuova puntata, che sarà trasmessa il 31 agosto in prima visione su Canale 5 svelano che Gulten Taskin sembrerà essere scomparsa nel nulla, tanto da destare la preoccupazione di Hunkar. Sermin Yaman, invece, apprenderà che il suo amante Veli non è del tutto sincero con lei.

Anticipazioni Terra Amara: puntata mercoledì 31 agosto

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti la nuova puntata che il pubblico italiano avrà modo di seguire mercoledì 31 agosto in prima visione su Canale 5, annunciano tante sorprese.

Scendendo nei dettagli, tutta l'attenzione sarà concentrata su Demir e Cengaver, i due migliori amici della soap opera. Entrambi si confronteranno sulla morte tragica di Adnan, avvenuta più di vent'anni prima e di come hanno affrontato quei terribili momenti. Un dolore, ancora troppo grande nel cuore del giovane Yaman, che lo porterà a covare sempre più rabbia nei riguardi di Fekeli, il presunto responsabile della morte di suo papà. Per questa ragione, il marito di Zuleyha avrà intenzione di vendicarsi di Ali, tramando una diabolica vendetta.

Hunkar in ansia per la scomparsa di Gulten

Nel corso della puntata del 31 agosto di Terra Amara, ci sarà spazio anche per Hunkar Yaman, tornata alla villa dopo essere rimasta coinvolta in una sparatoria tra suo figlio e Yilmaz.

In questa occasione, la matrona apparirà molto in ansia per la strana scomparsa di Gulten, all'oscuro che sotto si celi un'altra verità. Per questo motivo, la signora Yaman costringerà Gaffur a recarsi nella capitale turca per cercarla. Purtroppo la madre di Demir sarà all'oscuro che la domestica abbia trovato alloggio nella tenuta di Yilmaz dopo averla salvata da un tentato suicidio.

Dall'altra parte, Saniye e suo marito organizzeranno una finta partenza per evitare di raccontare ai loro padroni la verità sull'ubicazione della parente.

Sermin scopre la bugia dell'amante

Inoltre, ci sarà spazio anche per la diabolica Sermin interpretata dall'attrice turca Sibel Tascioglu. In particolare, la donna farà una sconcertante scoperta sul suo amante.

Ebbene sì, la cugina di Demir apprenderà che Veli non risulta essere tra i clienti di un importante albergo di Adana come le aveva raccontato. Scoperta la bugia del parente di Zuleyha, l'ex moglie di Sabahattin deciderà di mettere sull'avviso la sua migliore amica Fusun. Come reagirà quest'ultima di fronte alle bugie di Veli?

In attesa di scoprire ulteriori dettagli su questa story-line, si ricorda che la Serie TV turca ambientata a Cukurova è in onda ogni giorno sul canale Mediaset o in diretta streaming su "Mediaset Play Infinity".