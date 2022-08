Lo sceneggiato di origini turche Terra amara in cui non mancano fughe, ostacoli e segreti, non smette di far vivere delle intense emozioni ai fan italiani. Nel corso dell’episodio che verrà trasmesso sulla rete ammiraglia Mediaset il 31 agosto 2022, Demir Yaman (Murat Ünalmış) vorrà attuare la sua vendetta contro Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) con la convinzione che sia l’unico responsabile del decesso di suo padre Adnan.

Anticipazioni Terra amara, del 31/08: Demir furioso a causa del ritorno di Fekeli

Dalle anticipazioni riguardanti ciò che accadrà nella 43^ puntata dell’amata soap opera in programmazione su Canale 5, mercoledì 31 agosto a partire dalle 14:45 sino alle 16:10 circa, si evince che Demir e l’amico fraterno Cengaver (Kadim Yaşar) si confronteranno sulla morte di Adnan e su cosa sia successo di preciso in quel tragico e terribile momento: nonostante sia passato parecchio tempo dal quell’indimenticabile giorno, Yaman continuerà a essere addolorato.

In particolare il marito di Zuleyha (Hilal Altınbilek) sarà parecchio furioso a causa del ritorno in città di Fekeli (Kerem Alışık), colui che dopo aver trascorso ben vent’anni dietro le sbarre del carcere con l’accusa di essere l’assassino del suo defunto padre è stato dichiarato morto sui giornali: per tale motivo Yaman sarà deciso più che mai a farla pagare al padrino di Yilmaz.

Saniye e Gaffur fingono di partire, Sermin apprende che Veli le ha detto una menzogna

Intanto Hunkar (Vahide Perçin) quando non avrà alcuna traccia della domestica Gulten (Selin Genç), non perderà tempo per costringere il suo capomastro Gaffur (Bülent Polat) a recarsi a Istanbul: quest’ultimo avrà il compito di riuscire a trovare la sorella scomparsa nel nulla, dopo essere stata accusata da Fadik (Polen Emre) di aver rovinato il matrimonio tra Sabahattin (Turgay Aydın) e Sermin (Sibel Taşçıoğlu) per aver intrapreso una tresca clandestina con il dottore.

In realtà Saniye (Selin Yeninci) e il marito Gaffur sapranno come stanno le cose, poiché la fanciulla dopo aver tentato di mettere fine alla sua esistenza si è rifugiata a casa di Yilmaz. A questo punto il capomastro e la moglie fingeranno di mettersi in viaggio per rintracciare Gulten.

Successivamente Sermin inizierà ad aprire gli occhi sul giocatore d’azzardo Veli, perché apprenderà che nessuno degli ospiti dell’albergo in cui le ha detto di alloggiare lo conosce: la cugina di Demir dopo aver fatto l’inaspettata scoperta si rivolgerà all’amica Fusun (Yeliz Doğramacılar).