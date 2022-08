Continua la corsa d'avvicinamento all'edizione numero 7 del GF Vip. La prima puntata andrà in onda il 19 settembre, quindi il cast completo sarà svelato solamente a ridosso dell'esordio. Al già confermato Giovanni Ciacci, potrebbero aggiungersi l'opinionista Patrizia Groppelli e i sosia di alcuni personaggi famosi internazionali come Lady Gaga e Johnny Deep, apparsi negli spot che stanno anticipando l'imminente ritorno del reality-show su Canale 5.

Aggiornamenti sui protagonisti del GF Vip

Alfonso Signorini potrebbe aver preparato un colpo di scena non da poco per i fan del GF Vip.

Stando a un rumor che si sta diffondendo in rete in questi ultimi giorni di agosto, nella casa più spiata d'Italia potrebbero andare a vivere alcuni personaggi che sono conosciuti esclusivamente per la loro somiglianza a star internazionali.

I promo del reality-show che stanno andando in onda in queste settimane su Canale 5, hanno come protagonisti proprio i sosia ufficiali di artisti come Lady Gaga e Johnny Deep. Voci ancora tutte da confermare, dunque, sostengono che anche alcuni di questi "vip di riflesso" potrebbero partecipare alla settima edizione del format Mediaset, che esordirà in televisione lunedì 19 settembre.

Qualora questo accadesse realmente, sarebbe una novità assoluta per il programma che mai prima d'ora ha ospitato i sosia di qualche celebrità.

I personaggi vicini al GF Vip

In lizza per un posto nel cast del GF Vip 7, però, ci sono tanti altri personaggi famosi, tutti provenienti da svariati settori del mondo dello spettacolo e dell'arte in generale.

Un nome nuovo che in queste ore sta spopolando sul web, è quello di Patrizia Groppelli. Secondo i giornalisti, infatti, l'opinionista Mediaset (nonché compagna del direttore Sallusti) sarebbe vicinissima alla casa più spiata d'Italia.

A varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà tra circa tre settimane, però, potrebbero essere anche: Antonella Fiordelisi, Antonino Spinalbese, Gegia, Pamela Prati, George Ciupilan, Ginevra Lamborghini ,Charlie Gnocchi, Wilma Goich, Carolina Marconi, Asia Gianese e Chadia Rodriguez.

L'unico concorrente già ufficiale, però, al momento è lo stylist Giovanni Ciacci: il futuro vippone ha anticipato che in tv parlerà anche della sieropositività che ha scoperto di aver contratto pochi anni fa e della quale non ha mai detto nulla prima d'ora.

Tre settimane all'inizio del GF Vip

Il presentatore del GF Vip ha già precisato che la sua intenzione è quella di ufficializzare il cast completo della nuova edizione poco prima dell'esordio su Canale 5, ma che è consapevole dell'esistenza degli spoiler che potrebbero rovinargli i piani.

Tramite gli indizi che Signorini ha postato sui social network durante l'estate, giornalisti e curiosi sono risaliti all'identità di alcuni personaggi famosi che potrebbero partecipare alla prossima stagione del reality, ma gli addetti ai lavori non si sono ancora esposti per confermare o smentire tali rumor.

Qualora la trasmissione dovesse ottenere gli stessi buoni ascolti del recente passato, già si dice che i vertici Mediaset sarebbero pronti a prolungarla di parecchi mesi, probabilmente fino a maggio/giugno 2023.

Quella che debutterà il 19 settembre, comunque, è già stata annunciata come l'edizione più lunga della storia del format, quindi c'è da aspettarsi che venga allungata più volte e che subentrino parecchi personaggi famosi nel corso del tempo. Pare che non dovrebbero essere meno di 40 le celebrità che parteciperanno alla trasmissione di Canale 5, anche se nelle prime puntate ne saranno presentati circa venti.