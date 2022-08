Interessanti novità avverranno durante le nuove puntate di Terra Amara che i telespettatori avranno modo di vedere dall'8 al 12 agosto sui teleschermi di Canale 5. Gli spoiler della soap opera rivelano che Zuleyha Altun rivedrà Yilmaz Akkaya dopo tanto tempo. Sabahattin Arcan, invece, avrà intenzione di divorziare da Sermin Yaman.

Terra Amara: anticipazioni prossime puntate italiane

Le anticipazioni di Terra Amara sulle prossime puntate italiane rivelano che Yilmaz distribuirà beni di prima necessità ai poveri delle baracche dopo essere diventato padrone di un'industria tessile grazie a Fekeli.

Per questo motivo, si farà paladino dei braccianti contro Demir. Intanto, la notizia del ritorno di Akkaya si spargerà velocemente in paese. A tal proposito, tutti si domanderanno come abbia fatto ad arricchirsi in così poco tempo, tanto che Demir capirà di aver di fronte un potente nemico. Gulten, invece, sarà lieta del successo avuto da Yilmaz mentre Zuleyha sospetterà qualcosa nonostante sia ancora all'oscuro di tutto.

Sermin e Fusun si confronteranno su Veli per quanto riguarda i dissidi avuti con Demir e del carattere violento suo e di Hunkar. Infine Fadik accuserà Gulten di avere una relazione con Sabahattin.

Zuleyha scopre che Yilmaz è ancora vivo

Nelle prossime puntate di Terra Amara, Demir scoprirà che Yilmaz è diventato il figlioccio di Fekeli.

Per questo motivo, Akkaya parteciperà ad un festa, in cui saranno presenti i maggiori imprenditori della città di Adana.

Sarà in questo frangente che Zuleyha scoprirà che il suo vero amore è ancora vivo dopo essere stata invitata all'evento insieme a Demir. A tal proposito, il giovane Yaman impedirà alla moglie di parlare con Yilmaz, portandola via.

Per questo motivo, Altun si butterà dall'auto lanciata in corsa, tanto da perdere i sensi. Demir, a questo punto, starà accanto alla moglie fino al suo miglioramento. Dall'altra parte, Yilmaz crederà che l'amata l'abbia dimenticato, ma Fekeli lo convincerà che potrebbe esserci sotto un'altra verità.

Akkaya investe un pastorello, Sabahattin vuole divorziare da Sermin

Sermin si lamenterà con Sabahattin di non essere stata invitata al party dei maggiori impresari della città. Il medico, a questo punto, le dirà che erano stati invitati ma è stato lui a non volerci andare. In questo frangente, Arcan chiederà il divorzio alla cugina di Demir.

Alla tenuta, i dipendenti crederanno che le ferite di Zuleyha siano dovute ai maltrattamenti di Demir mentre la lite tra Cengaver e Yilmaz giungerà sulla bocca di tutti. In seguito, Akkaya si dirigerà alla villa per avere un confronto con l'amata, ma finirà per investire un giovane pastorello con l'auto. Infine Sabahattin comunicherà ad un avvocato di iniziare le pratiche del divorzio.