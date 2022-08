L'appuntamento con la soap Una vita si avvia verso le battute conclusive. Le anticipazioni delle ultime puntate di sempre rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di colpi di scena.

Occhi puntati in primis sulla cattiva per eccellenza della soap: la temutissima Genoveva, la quale si ritroverà a dover fare i conti con un triste destino.

Per Felipe, invece, arriverà il momento di voltare pagina definitivamente mentre Casilda si ritroverà a gestire una ricchezza del tutto inaspettata.

Il triste finale per Genoveva: anticipazioni Una vita ultime puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle ultime puntate di Una vita in onda durante l'autunno su Canale 5, rivelano che per Genoveva arriverà il momento della resa dei conti finale.

La donna ritroverà sua figlia Gabriela, la quale in un primo momento fingerà di voler recuperare il rapporto con sua mamma, nonostante l'abbia abbandonata quando era soltanto una neonata.

Eppure, il vero intento della ragazza, sarà quello di portare sua mamma ad una lenta morte e in questo modo impossessarsi di tutti i suoi averi e diventare la nuova signora del quartiere.

La morte di Genoveva nel finale di Una vita

Tuttavia, il vero colpo di grazia per Genoveva, arriverà nel momento in cui la donna farà i conti con il ritorno in quartiere del marito Aurelio, che credeva ormai morto e sepolto.

Le anticipazioni delle ultime puntate di Una vita rivelano che Aurelio rimetterà piede in quartiere e, con un'arma da fuoco, non si farà problemi a colpire sua moglie.

Tale colpo si rivelerà fatale per la dark lady che, di lì a poco, emetterà il suo ultimo respiro, morendo tra le braccia di sua figlia Gabriela. E, a quel punto, anche la perfida ragazza vedrà realizzato il suo sogno.

Subito dopo la morte della mamma si metterà in contatto con donna Cayetana: probabilmente si tratta della prima storica dark lady della soap, la quale potrebbe aver spinto la ragazza a compiere la sua vendetta contro Genoveva.

Felipe felice al fianco di Dori: anticipazioni Una vita ultime puntate

Insomma, un finale che si preannuncia decisamente amaro per la signora del quartiere, da sempre al centro degli intrighi che muovono le vicende dei vari abitanti di Acacias 38.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni delle ultime puntate di Una Vita in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio anche per un lieto finale che avrà come protagonista Felipe.

L'avvocato di Acacias 38, dopo aver sofferto a lungo per le cattiverie che gli sono state fatte da Genoveva, riuscirà a dare una svolta importante alla sua vita, grazie a Dori.

Casilda si ritrova ricca: anticipazioni Una vita

La giovane infermiera ha saputo far breccia nel cuore di Felipe, al punto che i due prenderanno in considerazione l'ipotesi di convolare a nozze insieme e decideranno di trasferirsi a Ginevra, uscendo così di scena da Acacias 38, per iniziare una nuova vita altrove.

Novità in vista anche per Casilda. La cameriera, infatti, si ritroverà a fare i conti con una vincita del tutto inaspettata alla lotteria.

Di punto in bianco, quindi, Casilda si ritroverà a dover gestire una lauta somma di denaro: un vero e proprio choc per lei, che si ritroverà in seria difficoltà, non essendo abituata a possedere cifre del genere.