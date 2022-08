Le anticipazioni sui palinsesti Mediaset del prossimo autunno 2022 prevedono il ritorno in scena di diversi programmi cult della rete ammiraglia.

Tra questi spiccano Uomini e donne e Amici 22, entrambi curati e condotti da Maria De Filippi. Spazio anche al ritorno di Silva Toffanin che, anche quest'anno, raddoppierà il suo impegno su Canale 5.

In prima serata, invece, spazio al ritorno di Can Yaman, protagonista della nuova fiction dal titolo "Viola come il mare".

Terra Amara sostituito da Uomini e donne: palinsesti Mediaset autunno

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Mediaset di questo autunno rivelano che in daytime ci saranno delle modifiche importanti che interesseranno la fascia del primo pomeriggio.

Al posto di Terra Amara, infatti, da lunedì 19 settembre riprenderà l'appuntamento quotidiano con Uomini e donne.

La trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi sarà pronta a tener compagnia al pubblico per tutta la stagione tv 2022/2023 mentre, per quanto riguarda Terra Amara, al momento non si hanno ulteriori dettagli sulla programmazione futura.

Verissimo con Silvia Toffanin raddoppia ancora

Da domenica 18 settembre, inoltre, Maria De Filippi sarà nuovamente anche al timone di Amici 22, il talent show che andrà in onda anche dal lunedì al venerdì, dalle 16:10 in poi, con la consueta striscia del daytime.

Confermato anche l'appuntamento con Verissimo, il talk show del fine settimana condotto con grande successo da Silvia Toffanin.

Anche quest'anno, come è già successo lo scorso anno, Verissimo andrà in onda ben due volte alla settimana. Alla puntata del sabato pomeriggio si aggiunge quella della domenica, in programma sempre dalle 16:30 alle 18:45 circa.

Il debutto per Silvia Toffanin è fissato per sabato 17 e domenica 18 settembre.

Grande Fratello Vip 7 torna con doppia puntata serale

Tra i programmi di punta dei palinsesti Mediaset del prossimo autunno 2022, spicca anche il Grande Fratello Vip 7 condotto da Alfonso Signorini.

Il reality show sarà trasmesso a partire da lunedì 19 settembre in prime time su Canale 5 e, fin dalla prima settimana di programmazione, si punterà subito sul raddoppio.

Quest'anno, però, cambierà giorno di messa in onda dato che la seconda puntata settimanale del GF Vip 7 sarà trasmessa di giovedì sera, a partire dal 22 settembre.

Tra i programmi di prima serata del prossimo autunno 2022, spicca anche Scherzi a parte condotto da Enrico Papi, in onda a partire da domenica 18 settembre.

Can Yaman ritorna in prima serata: palinsesti Mediaset autunno 2022

Pio e Amedeo, invece, saranno i protagonisti della nuova edizione di Emigratis, trasmesso per la prima volta su Canale 5. Il debutto dello show condotto dai due comici pugliesi è in programma da mercoledì 30 settembre.

Tra le novità più attese della prossima stagione televisiva Mediaset, spicca anche la fiction "Viola come il mare", la quale segnerà il ritorno ufficiale di Can Yaman sul piccolo schermo.

L'attore turco, protagonista di svariate serie televisive di successo, sarà il protagonista maschile della fiction destinata al prime time di Canale 5, come partner femminile, ci sarà Francesca Chillemi, ex Miss Italia e ormai attrice di successo amatissima dal pubblico.