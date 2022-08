La serie televisiva di origini turche Terra amara, ambientata negli anni Settanta, prosegue la sua consueta messa in onda su Canale 5. Le anticipazioni degli episodi in programmazione sul piccolo schermo dal 29 agosto al 2 settembre 2022, a partire dalle ore 14:45 circa, raccontano che Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) ancora una volta non riuscirà a comprendere lo strano atteggiamento della sua ex Züleyha Altun (Hilal Altınbilek), dato che non nasconderà la sua delusione.

La domestica Gülten Taşkın (Selin Genç) invece, dopo aver tentato di togliersi la vita a causa di Fadik (Polen Emre) per aver sospettato una tresca clandestina tra lei e il dottor Sabahattin Arcan (Turgay Aydın), farà i conti con la malefica Sermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu).

Quest’ultima metterà la sorella di Gaffur (Bülent Polat) in una scomoda situazione, facendo credere al cugino Demir (Murat Ünalmış) che è stata lei a vendere i gioielli che appartenevano a suo padre.

Anticipazioni Terra amara, al 2 settembre: Demir vuole vendicarsi di Fekeli

Nel corso delle puntate sceneggiato che occuperanno la rete ammiraglia Mediaset da lunedì 29 agosto al 2 settembre, Yilmaz, profondamente deluso da Zuleyha, troverà consolazione nel lavoro, mentre lei si dedicherà al figlio Adnan (Ömer Fethi Canpolat). Intanto Demir, attraverso Sakip, verrà a conoscenza che la sua astuta cugina Sermin ha venduto dei gioielli di famiglia. Quest’ultima inscenerà un furto e punterà il dito contro la domestica Gulten, rischiando di farle perdere il lavoro.

Successivamente Demir e Cengaver (Kadim Yaşar) parleranno della morte di Adnan Yaman. I due amici saranno abbastanza furiosi a causa del ritorno inaspettato di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) in città, dopo che ha provato a ingannarli con il suo falso necrologio pubblicato sul giornale. Il marito di Zuleyha sarà deciso a farla pagare a tutti i costi all’assassino del suo defunto padre.

Demir e Cengaver fingono di litigare, Demir fa una scenata di gelosia alla moglie

A questo punto Demir e Cengaver metteranno in atto una messinscena, visto che fingeranno di avere un litigio acceso durante una serata in un night club, con l’obiettivo di tendere una trappola ai nemici Fekeli e Yilmaz: Yaman e il suo amico vorranno attirare i due alleati in un deposito abbandonato in cui piazzeranno delle bombe abbastanza potenti.

Per concludere Demir e Zuleyha prenderanno parte a una festa di fidanzamento in cui ci sarà tra gli invitati anche Yilmaz: in tale circostanza Yaman farà l’ennesima scenata di gelosia alla moglie.