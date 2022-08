La serie televisiva di origini turche Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova), ambientata negli anni Settanta e in onda nel pomeriggio di Canale 5, continua a riscuotere un successo incredibile in termini di ascolti. Nella puntata che verrà trasmessa sul piccolo schermo il 29 agosto 2022, Demir Yaman (Murat Ünalmış) manderà via dalla sua villa la domestica Fadik Kaya (Polen Emre) in malo modo, facendola sprofondare nello sconforto totale per aver messo in giro un pettegolezzo sul dottore Sabahattin Arcan (Turgay Aydın) e la sua collega di lavoro Gulten Taşkın (Selin Genç).

Anticipazioni Terra amara, puntata del 29 agosto: Yilmaz profondamente deluso da Zuleyha dopo il loro confronto

Nel corso del quarantunesimo episodio dello sceneggiato, in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset lunedì 29 agosto nella consueta fascia pomeridiana, Yilmaz (Uğur Güneş) sarà ancora sofferente e profondamente deluso dalla sua ex fidanzata Zuleyha (Hilal Altınbilek) in quanto, durante il loro tanto atteso faccia a faccia, gli ha detto di aver convolato a nozze con suo marito Demir per affetto e non per la sua ricchezza.

Dalle anticipazioni si evince che anche Altun non sarà affatto serena, dopo essere stata costretta a mentire al suo amato per potersi ricongiungere con il figlio Adnan (Ömer Fethi Canpolat), su cui focalizzerà tutte le sue attenzioni quando lo riavrà finalmente tra le sue braccia.

Akkaya, invece, cercherà rifugio nel lavoro.

Demir apprende le voci della presunta tresca tra Sabahattin e Gulten, Fadik lavora nei campi grazie a Hunkar

Successivamente il dottor Sabahattin riterrà necessario mettere al corrente Demir dei pettegolezzi riguardanti la sua presunta tresca clandestina con la domestica Gulten. Il marito di Zuleyha, in protezione della sorella del suo fedele capomastro Gaffur (Bülent Polat), vorrà vederci chiaro sull’intricata faccenda, infatti cercherà di capire chi sia stato a diffondere tali voci.

Fadik, non appena verrà messa alle strette, non avrà altra scelta oltre a quella di ammettere la sua responsabilità sul gossip lanciato sul marito di Sermin (Sibel Taşçıoğlu) e Gulten, venendo prontamente licenziata da Demir. La dark lady Hunkar (Vahide Perçin) dimostrerà di avere un cuore e parecchio dispiaciuta per l’amara punizione che il figlio ha dato a Fadik, oltre a farla alloggiare presso le baracche, la farà lavorare nei campi. Nonostante ciò la domestica non sarà per niente felice di non essere più al servizio dei Yaman.