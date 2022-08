La frequentazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi proseguirebbe a gonfie vele. In seguito agli ultimi scatti pubblicati dal settimanale Chi, in edicola mercoledì 24 agosto, Ilary Blasi sarebbe andata su tutte le furie. La conduttrice romana infatti, non avrebbe gradito la visita notturna dell'ex calciatore nella villa affittata dalla sua nuova presunta fiamma.

I nuovi scatti

Il 19 agosto, l'ex calciatore della Roma si sarebbe fatto accompagnare da una coppia di amici presso la villa affittata da Noemi Bocchi a San Felice Circeo. Stando a quanto si apprende dalla rivista diretta da Alfonso Signorini, Totti sarebbe arrivato intorno alle 22:30 e fino alle 2 non sarebbe uscito.

La flower designer lo scorso anno ha trascorso le vacanze estive in Sardegna, ma quest'anno per amore di Francesco avrebbe deciso di restare sul litorale laziale. Dal canto suo, anche l'ex calciatore avrebbe deciso di trascorrere l'intera estate a Sabaudia.

L'ira di Blasi

Stando alle informazioni in possesso degli addetti ai lavori, Totti e Noemi non sarebbero ancora usciti allo scoperto per via di una sorta di patto stipulato tra lo sportivo e la sua ex moglie. Nello specifico, pare che nessuno dei due ex coniugi debba farsi immortalare con i nuovi rispettivi partner fino al momento del divorzio.

Per questo motivo la 41enne non avrebbe gradito il nuovo servizio fotografico che vede protagonista l'ex marito.

Secondo il settimanale di Gossip, Ilary Blasi sarebbe su tutte le furie. In un primo momento aveva archiviato i dissapori legati al primo scoop, ma le nuove foto sarebbero state la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso.

I fan dei due ex coniugi si starebbero chiedendo perché Francesco non riesca a tenere a freno la passione con la sua nuova presunta fiamma.

Di conseguenza, molti sono convinti che presto ci sarà una lunga battaglia legale per i due ex coniugi. D'altronde Totti e Blasi dovranno accordarsi sull'immenso patrimonio accumulato in 20 anni di matrimonio.

Ilary in vacanza con la figlia minore

Dopo la rottura con Francesco Totti, Ilary Blasi si è concessa una vacanza in Tanzania con i suoi figli.

Successivamente la conduttrice dell'Isola dei Famosi si è concessa qualche giorno di relax al mare a Sabaudia. Dopo aver dato il cambio all'ex marito, Ilary si è concessa una vacanza sulle Dolomiti.

Attualmente la presentatrice televisiva si trova in Croazia con la figlia Isabel: la donna ha raggiunto la sorella Silvia, il cognato, i nipoti, lo zio e una coppia di amici. Stando alle indiscrezioni, Totti avrebbe continuato a portare la figlia minore a casa di Noemi per farla giocare con i suoi due figli.