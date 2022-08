La macchina di Amici non si ferma mai. Conclusa l'edizione numero 21, immediatamente la redazione del talent di Maria De Filippi si è rimessa in moto per preparare l'edizione successiva. Secondo le anticipazioni che circolano sul web, non saranno poche le novità a cui assisteranno i telespettatori di Canale 5. Non solo vi saranno delle novità nel corpo docenti, ma potrebbero esserci anche dei nuovi ingressi nel cast del programma che torna con la ventiduesima edizione. In particolare, è stata lanciata un'indiscrezione che riguarda Nunzio Stancampiano: il ballerino potrebbe avere un ruolo inedito ed entrare a far parte della squadra dei professionisti della trasmissione.

Ruolo inedito per Nunzio

Entrato ad Amici poco prima dell'inizio della fase serale per sostituire Mattia Zenzola dopo un infortunio, Nunzio si è fatto subito amare dal pubblico non solo per la sua arte, ma anche per la sua personalità. Spigliato, sicuro di sé e spiritoso, il ballerino di latinoamericano si è ritagliato subito uno spazio tutto suo con i siparietti del "Savoir-Fair" in cui metteva in mostra le sue qualità di ballerino rivolgendosi direttamente alla maestra Alessandra Celentano. Quest'ultima, seppure inflessibile nelle critiche, non ha potuto fare altro che apprezzare le sue qualità, dimostrandosi molto divertita dal suo modo di fare.

Terminata la sua esperienza all'interno della scuola, Nunzio ha continuato con i suoi spettacoli e ha fatto parte del corpo di ballo di Battiti Live 2022, e adesso per lui potrebbero riaprirsi le porte del talent che lo fatto conoscere al grande pubblico.

Infatti, il ballerino siciliano sarebbe stato contattato dalla redazione per diventare un professionista. Ma lui avrebbe un ruolo diverso rispetto agli altri ballerini che dopo aver preso parte al programma sono rimasti nel corpo di ballo della scuola più famosa d'Italia. Il ruolo inedito di Nunzio sarebbe quello di affiancare i professori per motivare i nuovi talenti.

Le indiscrezioni su Amici 22

Chiaramente per sapere cosa ci sia di vero dietro questa indiscrezione sarà necessario attendere la prima registrazione del programma, che sempre secondo le indiscrezioni è fissata per il 15 settembre per andare poi in onda domenica 18 settembre. In quell'occasione si saprà se Nunzio, tornato alla ribalta del gossip per una presunta relazione con Cosmary Fasanelli, ex di Alex Wyse, sarà una presenta fissa di Amici 22, e si scoprirà anche il cast completo dei professori.

Al momento pare che la commissione canto sarà formata da Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa. Sul versante ballo ci saranno Alessandra Celentano, Raimondo Todaro e Emanuel Lo. Ritorni e conferme in entrambe le commissioni: per sapere con certezza non resta che attendere un paio di settimane.